Gừng phong thủy lên ngôi

Chậu gừng phong thủy mọc xanh mướt, đặt trong phòng khách tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và ấm áp cho không gian

Trong nếp sống của người Huế, việc đặt một chậu cây nhỏ trong phòng khách hay bàn làm việc từ lâu đã trở thành thói quen làm đẹp không gian. Nhiều người thích trồng những chậu gừng thủy sinh, gừng trồng trong chậu gốm hay bình sành. Thế nên, từ một loại cây vốn chỉ gắn với bếp núc bỗng được “nâng tầm” thành món trang trí xanh, có thể đặt ở phòng khách, cửa sổ, bàn trà hay góc làm việc.

Chị Nguyễn Thị Tân Phúc (phường Thuận Hóa) cho biết: “Tôi thích những loại cây đơn giản, dễ chăm. Thấy chậu gừng thủy sinh chưng trong chậu gốm nhìn đẹp quá nên thử làm theo. Không ngờ cây mọc nhanh lắm, chồi non ngày nào cũng thay đổi. Tôi đặt trong phòng khách, không gian cảm giác ấm hơn”.

Theo quan niệm dân gian, gừng mang năng lượng của sự ấm áp và sinh sôi. Đặt chậu gừng trong nhà được tin là giúp cân bằng không gian, tạo sinh khí và giữ cho ngôi nhà luôn tươi tắn.

Gừng phong thủy được xem là biểu tượng của sự ấm áp và may mắn trong không gian sống. Ảnh: Oanh Cherry

Anh Trần Quốc Hoàn (36 tuổi, phường Kim Long) trồng gừng cách đây hơn hai tháng và xem đó như thú vui nhỏ mỗi sáng. “Tôi vốn không tin phong thủy nhưng cây gừng nhìn dễ chịu. Tôi để chậu ở bàn trà, mỗi sáng tưới ít nước rồi ngắm lá xanh cũng thấy thoải mái. Nhà tôi không rộng nhưng có thêm chậu gừng nhìn đỡ trống trải”.

Chỉ cần một củ gừng nhiều mắt, đặt nằm ngang trong đất tơi, tưới ẩm đều là cây có thể nảy mầm trong vài ngày. Với trồng thủy sinh, người chơi chỉ cần đặt củ gừng lên lớp sỏi trắng, giữ nước ở mức xấp xỉ đáy, rồi đặt nơi có ánh sáng nhẹ. Chính sự đơn giản này khiến xu hướng dễ lan tỏa, nhất là trong đời sống bận rộn.

Anh Nguyễn Văn Nhựt, chủ một cửa hàng cây cảnh nhỏ ở đường Lê Thánh Tôn cho biết, lượng khách tìm mua chậu gừng tăng đáng kể thời gian gần đây. “Trước đây không ai hỏi gừng hết, chỉ bán mấy loại cây để bàn quen thuộc. Hai tháng nay khách hỏi nhiều, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi. Người trẻ chuộng trồng thủy sinh vì nhìn sang và gọn gàng. Người lớn tuổi chọn chậu đất vì quen cách chăm. Cái hay là gừng hợp với nhiều kiểu không gian, để đâu cũng thấy sạch sẽ”.

Dù đơn giản, người trồng vẫn cần chú ý vài điểm nhỏ để cây sống lâu và xanh đẹp. Theo chị Phúc, gừng thích ánh sáng nhẹ, không nên đặt ở góc tối hoặc cạnh điều hòa. Nếu trồng thủy sinh, cần thay nước mỗi ngày để sạch và tránh mùi. Còn với anh Hoàn, kinh nghiệm của anh là không nên đặt cây gần thiết bị điện tử vì hơi nóng hoặc hơi lạnh làm cây dễ úa lá.

Nhiều gia đình còn xem việc trồng gừng như cách kết nối đời sống hiện đại với giá trị truyền thống. Ở Huế, nơi văn hóa nhà vườn vẫn hiện hữu trong từng góc nhỏ, việc trồng gừng trong chậu rồi đặt vào phòng khách hay hiên nhà vừa lạ vừa quen. Từ xưa, người Huế đã quen trồng gừng cùng nghệ, riềng sau hè để tiện nấu ăn. Nay, cây gừng chỉ bước từ sân vườn vào trong nhà, mang theo sắc xanh dịu nhẹ và mùi thơm thoảng khi vò lá.

Ông Hồ Minh, hội viên Hội Sinh vật cảnh Huế nhận xét, xu hướng này có thể tồn tại lâu chứ không chỉ là phong trào tức thời. Cây dễ sống, không tốn kém. Đặt trong nhà vừa đẹp vừa tạo chút sinh khí. Tôi nghĩ đây là kiểu chơi cây rất văn minh, hợp với xu hướng sống xanh hiện nay.

Từ một loại củ quen thuộc trong bếp, gừng đã trở thành điểm nhấn tinh tế trong không gian sống của nhiều gia đình Huế. Nhỏ nhắn, dễ chăm và mang ý nghĩa tốt lành, những chậu gừng phong thủy không chỉ tô điểm cho căn phòng mà còn góp phần giữ lại nét đẹp truyền thống: yêu thiên nhiên, chuộng sự bình dị và biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé trong đời sống.