Biến tre thành kiệt tác

Anh Hoàng Như Tuấn bên tác phẩm của mình

Nhà anh Tuấn nằm gần cầu Lòn, phường Thuận Hóa, sau vườn được bao bọc bởi những bụi tre già. Trước đây, anh làm việc ở Nhà máy Xi măng Long Thọ, từ ngày nghỉ hưu, anh bắt đầu chuỗi ngày làm bạn cùng tre nứa, dao rựa, có hôm mải mê quên cả ăn cơm.

Những đốt tre già được anh cưa thành đoạn ngắn, dài tùy theo sản phẩm. Chúng được mang đi ngâm nước, xịt sơn, keo chống mối mọt, chà nhám, quét màu... Mỗi sản phẩm chế tác từ 2 - 3 tháng, có khi đến hơn nửa năm.

Hành trình lao động nghệ thuật lặng lẽ của anh trong suốt hơn 15 năm cho ra đời rất nhiều kiệt tác từ tre, nứa. Đó không chỉ là những mô hình được mô phỏng từ những công trình di sản ở Huế như lầu Ngũ Phụng, chùa Thiên Mụ... còn có những công trình như chùa Một Cột ở Hà Nội, Tháp bà Ponagar ở Khánh Hòa, thậm chí là một ngôi đền thiêng nổi tiếng ở Nhật...

Những ai từng chiêm ngưỡng mô hình anh tạo nên đều nhận thấy chúng rất giống với công trình ngoài đời thực. Với tác phẩm chùa Thiên Mụ, người xem không khỏi ngỡ ngàng trước một cảnh quan sinh động. Nước sông Hương in màu phỉ thúy, ngước lên những bậc cấp với những trụ biểu cân đối. Tác phẩm hài hòa với từng chi tiết nhỏ, khiến người xem thích thú như đang đứng trước chùa Thiên Mụ, một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng bậc nhất của xứ Huế.

Với tác phẩm lầu Ngũ Phụng, anh Tuấn lại khiến người xem bất ngờ khi tác phẩm này có đủ 100 chiếc cột được anh thiết kế một cách hài hòa. Ngoài những chi tiết như mái ngói lưu ly, những viên gạch xếp đều, hay hai cánh cửa chính đóng mở khép hờ và thậm chí có những chi tiết khi giới thiệu, anh phải cầm đèn pin rọi vào, người xem mới thấy rõ hơn từ bên trong, tạo nên tính chân thật cao của mỗi "công trình".

Những tác phẩm của anh đặc biệt giống và chi tiết từ những chiếc chuông bé xíu, vân mây, hình ảnh hai chiếc đầu voi, những hình con dơi lộn đầu xuống (phúc đáo) đến màu gạch của gốm Chăm trong mô hình Tháp Bà Ponagar, chùa Một Cột... Qua đôi bàn tay khéo léo của anh Hoàng Như Tuấn, tất thảy được tái hiện một cách sống động, chân thực đến ngỡ ngàng.

Từ xót xa, lo lắng cho chồng, đến nay, vợ anh trở thành cánh tay đắc lực phụ anh Tuấn vót tre, đục tỉa... Anh Tuấn cho biết, việc sáng tác mô hình khởi nguồn từ đam mê. Trước đây, anh từng làm một vài tác phẩm từ nhựa, sau đó, anh quyết định chuyển sang làm hoàn toàn từ tre nứa vì với tre, tính nghệ thuật được nâng tầm hơn nhiều. Không chỉ thế, hình ảnh cây tre luôn thân thuộc và gắn bó với văn hóa người Việt, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với người thưởng lãm.

Có những người lặng lẽ trau chuốt, trao tặng đời những tác phẩm bằng tấm lòng và niềm đam mê. Anh Hoàng Như Tuấn là một người như thế, với tình yêu lao động, yêu nghệ thuật, yêu quý những di sản tiền nhân để lại. Mong những tác phẩm của anh ngày càng được lan tỏa để thành quả lao động của sáng tạo và tình yêu nghệ thuật được phát huy.