Khơi nguồn nguyên khí quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hơn 5 thế kỷ trước, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã trang trọng khắc lên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám những câu văn bất hủ: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Đây là tư tưởng cốt lõi, tiêu biểu về trọng dụng nhân tài và thuật trị nước của cha ông; nhìn lại lịch sử càng nhận thức rõ hơn giá trị thời đại sâu sắc đối với công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới.

Trong công tác cán bộ hiện nay, việc “bồi dưỡng nguyên khí” đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt, từ khâu phát hiện, quy hoạch, đào tạo đến đánh giá và sử dụng nhân tài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” phải xuất phát từ những nhiệm vụ chiến lược và năng lực đất nước đang thiếu. Cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ công nghệ, nâng năng suất và sức tự chủ? Trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là công việc căn bản, lâu dài…

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu về cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền thực chất, bảo đảm nguồn lực và đánh giá theo đóng góp; tạo môi trường tôn trọng sáng tạo, chấp nhận rủi ro nghiên cứu có kiểm soát. Kết nối nhân tài trong nước, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế; liên thông trường, viện, doanh nghiệp, khu vực công và tư. Thu hút được người tài phải đi cùng sử dụng hiệu quả, phát triển đội ngũ kế cận và chuyển giao tri thức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ rõ, mức độ đúng đắn của đường lối, việc cụ thể hóa đường lối chính xác, kịp thời cũng như việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thắng lợi đều phụ thuộc ở chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Bởi đây là đội ngũ xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội. Họ có phạm vi, đối tượng tác động và phương thức hoạt động rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Đạo đức, tác phong, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có ảnh hưởng to lớn đến quyết định, hiệu quả hoạt động tổ chức, cơ quan, đơn vị, rộng hơn là của quốc gia-dân tộc…

Trong thời kỳ đổi mới, so với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược nước ta vẫn tồn tại nhiều hạn chế cả về phẩm chất và năng lực. Một phần nguyên nhân do thiếu một chiến lược cán bộ, nhân tài tổng thể; hệ thống chính sách cán bộ thiếu đồng bộ... Do vậy, thường xuyên đổi mới công tác cán bộ của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng là điều kiện quyết định cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” tập trung vào các định hướng cốt lõi bao gồm cơ chế phát hiện và thu hút nhân lực từ khu vực ngoài nhà nước lẫn người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời phát triển đồng bộ đội ngũ lãnh đạo lẫn chuyên gia dựa trên tiêu chuẩn thực chất.

Trong đó, trọng dụng thông qua việc giao nhiệm vụ lớn, trao quyền, đánh giá bằng đóng góp và tạo môi trường sáng tạo; kết nối mạng lưới nhân tài đa dạng, gắn kết giữa nghiên cứu-đào tạo-doanh nghiệp và chuyển giao tri thức hiệu quả. Đánh giá nhân tài thông qua việc "thử thách qua việc mới, việc khó" là bước tiến mới và đột phá. Điều này loại bỏ thói quen đánh giá dựa trên bằng cấp hình thức hay các quy trình hành chính rập khuôn.

Cơ chế giao việc, khoán sản phẩm cũng được kỳ vọng thúc đẩy quá trình Nhà nước đặt hàng, bố trí kinh phí tương xứng và kiểm tra kết quả,… để huy động thêm nhiều nguồn nhân lực ưu tú trong xã hội, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

https://nhandan.vn/khoi-nguon-nguyen-khi-quoc-gia-post994839.html