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Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan kích hoạt Hiệp ước phòng thủ Mecca

ClockThứ Ba, 06/10/2026 15:08
Ngày 5-10, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan nhất trí kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể theo Hiệp ước phòng thủ chung Mecca, đồng thời đẩy nhanh triển khai lực lượng, năng lực quân sự tới Saudi Arabia.

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Đại diện 3 nước tham dự cuộc họp của Ủy ban quốc phòng Hiệp ước Mecca ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 5 -10. Ảnh: AA 

Quyết định được công bố sau cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc liên minh Mecca tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh mà nước này đang gặp phải.

Cũng trong ngày 5-10, quân đội Yemen cho biết đã thực hiện hơn 1.000 đợt tấn công và mở chiến dịch đánh vào thủ đô Sanaa do Houthi nắm giữ. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu (vốn ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận) cũng thông báo 100 máy bay chiến đấu đã đánh trúng các mục tiêu quân sự của Houthi tại Hodeida, thuộc vùng ven Biển Đỏ, phá hủy các kho vũ khí, cơ sở chứa xuồng gài mìn và thủy lôi, đồng thời ngăn chặn một âm mưu tấn công nhắm vào các tuyến đường thủy ở phía Nam Biển Đỏ. 

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng Houthi tại Yemen, ông Yahya Saria tuyên bố lực lượng này đã tấn công các sân bay tại thủ đô Riyadh và thành phố Abha ở miền Nam Saudi Arabia, cùng nhà máy lọc dầu của Công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Jeddah.

Việc kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể và chuẩn bị triển khai lực lượng cho thấy Hiệp ước Mecca (ký ngày 7-8) bắt đầu được thực hiện. Theo Hiệp ước, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào được coi là tấn công vào cả ba nước. Vì vậy, các bước đi của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ ảnh hưởng đáng kể đến an ninh Trung Đông và khu vực lân cận.

Theo sggp.org.vn
 Từ khóa: Thổ Nhĩ KỳSaudi ArabiaPakistankích hoạtHiệp ướcMecca
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