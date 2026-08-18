Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy chất lượng phương án xử lý và khả năng triển khai làm thước đo kết quả

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Ngoại giao; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, về cơ bản, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định được đối tượng, phạm vi thuộc trách nhiệm tổng rà soát; đồng thời xác định những vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp trong các quy định pháp luật thuộc phạm vi phụ trách, qua đó đề xuất phương án, hình thức và lộ trình xử lý văn bản. Kết quả bước đầu phản ánh tương đối toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.

Việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tập trung vào các tiêu chí có số lượng văn bản cần xử lý lớn, như: sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật; các quy định không rõ ràng, có nhiều cách hiểu, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc trong áp dụng, thực hiện hoặc cản trở quá trình phát triển; các nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.

Tuy nhiên, kết quả rà soát bước đầu vẫn còn một số hạn chế. Số liệu tại một số cơ quan, địa phương chưa đầy đủ, chính xác, thống nhất; một số báo cáo còn chung chung, sơ sài; việc cập nhật các văn bản có bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo chưa đầy đủ.

Sản phẩm của tổng rà soát phải là phương án xử lý

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Kết quả quan trọng nhất của tổng rà soát không phải là đã rà soát được bao nhiêu văn bản, mà là kiến nghị xử lý như thế nào; sau xử lý hệ thống pháp luật được tinh gọn, thống nhất hơn ra sao; những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn nào được tháo gỡ", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Nhấn mạnh kết quả cuối cùng phải phục vụ trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW và Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng đề nghị sản phẩm của tổng rà soát phải là phương án xử lý, không phải chỉ là danh mục văn bản.

Theo đó, báo cáo tổng hợp của Bộ Tư pháp, của các bộ, ngành và báo cáo chuyên đề cần bảo đảm 4 yêu cầu: (i) sau rà soát hệ thống pháp luật được tinh gọn như thế nào, bao nhiêu văn bản phải sửa đổi, thay thế, bãi bỏ?; (ii) những mâu thuẫn, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc lớn nào được xử lý? Mức độ đáp ứng yêu cầu theo Kết luận 09, Nghị quyết 66 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng như thế nào?; (iii) việc xử lý mang lại kết quả gì đối với đổi mới mô hình phát triển đất nước, nhất là về thủ tục, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ? (iv) kết quả rà soát được chuyển thành những nhiệm vụ lập pháp, lập quy và lộ trình thực hiện ra sao?

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng với Bộ Tư pháp tập trung hoàn thiện kết quả rà soát - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo và kết quả rà soát thuộc phạm vi quản lý. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp nghe báo cáo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, chất lượng kết quả rà soát.

Những vấn đề đã rõ, đã đủ cơ sở thì chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý ngay theo thẩm quyền. Việc xác định lộ trình phải tập trung trước hết vào các vấn đề trọng tâm trong năm 2026, 2027.

Đặc biệt, tổ chức tham vấn thực chất đối tượng chịu sự tác động, đội ngũ trực tiếp thi hành, hiệp hội đại diện ngành,...; phải gắn kết quả rà soát với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến hợp lý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng với Bộ Tư pháp tập trung hoàn thiện kết quả rà soát; lấy chất lượng phương án xử lý và khả năng triển khai thực hiện làm thước đo kết quả của cuộc tổng rà soát./.