Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận chức danh Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro cùng các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 tặng ông Sugi Ryotaro.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao chứng nhận chức danh Đại sứ Đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản và tặng hoa chúc mừng cho ngài Sugi Ryotaro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Sugi Ryotaro xúc động bày tỏ tình yêu, tình cảm gắn bó chân thành với đất nước, con người Việt Nam. Ông Sugi Ryotaro chúc mừng những kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời khẳng định tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng sẽ tích cực có tiếng nói góp phần bảo đảm môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, tạo điều kiện cho cộng đồng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro. (Ảnh: TTXVN)

Sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo (Nhật Bản), ông Sugi Ryotaro là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Từ năm 1988, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động nhân đạo, ông đã có nhiều đóng góp rất tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Từ năm 2007 đến nay, ông nhiều lần được trao danh hiệu Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật. Năm 2026, Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng ông danh hiệu Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật nhiệm kỳ 2026 -2029.

Hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành một trong những điển hình về hợp tác toàn diện, hiệu quả ở khu vực. Nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nỗ lực bền bỉ, cùng nhau xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc trên tinh thần tin cậy, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

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