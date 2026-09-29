Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành uỷ, Tỉnh ủy, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ chúng ta đã đi qua 3 quý của năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp và rất mạnh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, vận tải quốc tế, tạo sức ép trực tiếp lên sản xuất, xuất khẩu và ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính sách thuế quan của các nước và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế lớn tác động đến tăng trưởng toàn cầu, gia tăng sức ép lạm phát. Thời gian qua, các tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xuống 2,5-3% (giảm 0,2-0,3%), tăng trưởng thương mại giảm 2,2-3,2% xuống 1,5-2,5%, trong khi nâng dự báo lạm phát lên 4-4,4% (cao hơn 0,6-1,4%). Thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, tác động, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ở trong nước, chúng ta đang quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt với yêu cầu rất cao, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung: Hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển; quan trọng nhất là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước gắn với thực hiện miễn, giảm thuế, phí; xử lý triệt để kiến nghị để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh năng lượng, điện, xăng dầu.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương, nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kết cấu hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài. Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng các giải pháp, biện pháp thiết thực để đóng góp thúc đẩy nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được 9 tháng và bàn những giải pháp quyết liệt, mạnh hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ trong quý IV của năm 2026 - năm có ý nghĩa bản lề, nền tảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 để tạo điều kiện cho năm 2027 là năm bứt phá và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV. Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Nhấn mạnh 5 nhóm nội dung cần tập trung thảo luận, về công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả thế nào, những vấn đề tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; quan trọng nhất là đánh giá cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong 9 tháng có những điểm mới gì và những vấn đề cần rút kinh nghiệm, chỉ ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong quý còn lại của năm.

Về kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng đề nghị phân tích những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đang tạo động lực cho tăng trưởng cần tiếp tục tập trung phát huy; những lĩnh vực, địa phương nào tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung; những động lực nào cần tiếp tục khai thác.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 nhóm nội dung cần tập trung thảo luận - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù thế nào; trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực, giải pháp thực hiện thế nào; giải pháp có thể làm ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xử lý triệt để các dự án tồn tại, vướng mắc. Thủ tướng đề nghị các địa phương có cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của cả nước.

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, cần làm gì để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu...; dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình nào có thể hoàn thành sớm hơn, đưa vào sử dụng; thị trường xuất khẩu nào có thể mở rộng, sức mua trong nước cần kích thích bằng giải pháp nào. Thủ tướng lưu ý, đồng thời với việc thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Về trách nhiệm tổ chức thực thi, đây là một trong những nội dung rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi Bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.