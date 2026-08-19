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ClockThứ Năm, 20/08/2026 09:30

Quốc hội bàn sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay (20/8), Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Giảm thủ tục nhưng không giảm kiểm soát quyền lựcCần thiết tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành

Quốc hội thảo luận ở tổ ngày 19/8. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) 

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

https://nhandan.vn/quoc-hoi-ban-sua-doi-bo-luat-hinh-su-va-bo-luat-to-tung-hinh-su-post982961.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Quốc hộibàn sửa đổiBộ luật Hình sựBộ luật Tố tụng hình sự
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