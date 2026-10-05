Chủ động phương án ứng phó mưa bão từ cơ sở

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễn tập phòng, chống bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn năm 2026.

Đến thời điểm này, thành phố đã chuẩn bị những gì cho mùa mưa bão, thưa Đại tá?

Các cơ quan, đơn vị và 40 xã, phường đã rà soát phương án phòng, chống thiên tai; xác định lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán và vật chất bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến nay, 100% xã, phường đã hoàn thiện phương án này.

Qua rà soát, thành phố xác định các khu vực, hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động sơ tán khi cần thiết. Theo phương án, nếu xảy ra bão, dự kiến có khoảng 12.462 hộ với 40.034 người cần sơ tán; khi xảy ra lũ lụt, con số này là khoảng 10.056 hộ với 30.999 người. Việc di chuyển sẽ ưu tiên người dân ở khu vực nguy cơ cao và những người dễ bị tổn thương.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng ứng phó tại cơ sở được tổ chức như thế nào?

Thành phố đã kiện toàn ban chỉ huy PTDS tại 40 xã, phường; rà soát, bổ sung lực lượng và phương tiện phù hợp với từng địa bàn. Quân sự, công an, dân quân và lực lượng xung kích ở cơ sở phối hợp thực hiện cảnh báo, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng tại chỗ đặc biệt quan trọng khi mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở hoặc chia cắt, bởi họ có thể tiếp cận người dân sớm nhất. Bên cạnh kiện toàn tổ chức, việc luyện tập phương án giúp từng lực lượng nắm rõ nhiệm vụ trước khi xảy ra tình huống thực tế. Giữa tháng 8 vừa qua, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn tại xã Lộc An.

Với những địa bàn có nguy cơ bị chia cắt, nhu yếu phẩm và phương tiện đã được bố trí ra sao, thưa Đại tá?

Thành phố chuẩn bị vật chất theo hướng vừa có dự trữ tập trung, vừa bố trí sẵn tại khu vực nguy cơ cao. Bộ CHQS thành phố đã tham mưu bố trí nhu yếu phẩm tại ba khu vực có khả năng bị chia cắt: A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc. Tại mỗi khu vực có 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, 500 thùng sữa và 500 thùng nước uống, phục vụ nhu cầu bước đầu khi giao thông bị gián đoạn.

Bộ CHQS thành phố cũng rà soát, phân bổ phương tiện cho các đơn vị, địa bàn; hiện có hơn 2.000 phao tròn, 60 xuồng và 25 máy phát điện các loại. Tinh thần là lực lượng, phương tiện và vật chất phải được bố trí đủ gần để có thể sử dụng kịp thời.

Diễn tập phòng, chống bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn năm 2026 tại xã Lộc An.

Khi cần cảnh báo hoặc sơ tán, Đại tá có thể cho biết những kênh thông tin nào có thể truyền đến người dân nhanh, chính xác và tin cậy?

Thông tin chỉ huy phải nhanh, chính xác và thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Thành phố đã bố trí còi phòng không nhân dân tại ban CHQS của 40 xã, phường để khai thác phục vụ cả cảnh báo thiên tai. Các địa phương sẽ phát tín hiệu theo quy định và tình huống cụ thể; đồng thời lực lượng tại chỗ trực tiếp thông báo, hướng dẫn người dân.

Khi có lệnh sơ tán, quân sự xã, phường phối hợp với công an, dân quân và lực lượng xung kích đến các khu vực theo phương án đã chuẩn bị.

Nếu một địa bàn không đủ sức xử lý thì việc chi viện được thực hiện ra sao?

Nếu tình huống vượt quá khả năng của một địa bàn, Ban Chỉ huy PTDS thành phố căn cứ diễn biến thực tế để tham mưu điều động thêm lực lượng, phương tiện. Nơi nào có tình huống phức tạp phải được ưu tiên hỗ trợ, không để ranh giới hành chính cản trở việc chi viện.

Theo Đại tá, những điều gì cần lưu ý với chính quyền cơ sở và người dân trong những ngày mưa bão sắp tới?

Các địa phương cần duy trì chế độ trực, cập nhật diễn biến thời tiết và tiếp tục rà soát phương án, nhất là tại những nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Phương án đã lập vẫn phải được điều chỉnh theo tình hình thực tế, để khi cần có thể sơ tán dân sớm và đúng nơi.

Người dân cần theo dõi thông tin chính thống, chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu, chấp hành hướng dẫn sơ tán và không đi vào khu vực nguy hiểm khi đã có cảnh báo. Sự chuẩn bị của chính quyền, lực lượng chức năng chỉ phát huy hiệu quả khi mỗi gia đình cũng biết nguy cơ tại nơi mình ở và chủ động thực hiện hướng dẫn.

Xin cảm ơn Đại tá!