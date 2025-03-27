Ban hành kèm theo Nghị định này là Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định 314/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2025.

Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Bãi bỏ các quy định liên quan đến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cocơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Về Trách nhiệm thi hành: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kèm theo Nghị định này.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Quy chế làm việc bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 thì tiếp tục thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, quy định của pháp luật và để bảo đảm việc điều hành, hoạt động của bộ máy chính quyền tốt hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Nghị định này để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Quy chế làm việc mẫu kèm theo Nghị định 314/2025/NĐ-CP bao gồm 9 Chương và 48 Điều, quy định toàn diện về chế độ làm việc, trách nhiệm, quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của UBND cấp tỉnh

Quy chế mẫu đặt ra những nguyên tắc làm việc và trách nhiệm cụ thể, nhấn mạnh vào tính tập thể đi đôi với đề cao vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, về nguyên tắc làm việc và trách nhiệm: Mọi hoạt động của UBND cấp tỉnh phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, giải quyết công việc theo quy định pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, hoạt động của UBND cấp tỉnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, thông suốt, liên tục; chú trọng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người lãnh đạo, điều hành công việc của UBND cấp tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân về công việc được giao và cùng các thành viên UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về các quyết định thuộc lĩnh vực, địa bàn, phạm vi, quyền hạn được phân công.

Các thành viên UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và theo phân công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia giải quyết công việc chung của tập thể UBND.

Phương thức giải quyết công việc và Chuyển đổi số: Quy chế khuyến khích mạnh mẽ việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết công việc. Trong quá trình giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, một cá nhân chịu trách nhiệm.

Đối với việc biểu quyết: Có thể thực hiện thông qua phiên họp tập trung hoặc bằng hình thức phiếu ghi ý kiến, phiếu biểu quyết điện tử trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành.

Quy trình giải quyết hồ sơ, công việc (Chương III) được chuẩn hóa, yêu cầu hồ sơ, công việc phải được xử lý trên môi trường điện tử (trừ trường hợp thuộc danh mục bí mật nhà nước). Văn phòng UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, lập danh mục theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, công việc, và thực hiện lưu trữ theo quy định.

Tổ chức phiên họp và cuộc họp: UBND cấp tỉnh họp thường kỳ mỗi tháng một lần để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Phiên họp có thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến. Văn phòng UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp hồ sơ dự án, đề án, dự thảo văn bản trình phiên họp.

Quy chế cũng quy định về Cuộc họp làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh để xử lý công việc thường xuyên và những công việc phức tạp, cấp bách.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và có kế hoạch. Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật. Công tác này phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm toàn diện trong việc thi hành các văn bản của Đảng, Nhà nước, và pháp luật, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chương VIII) được quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và xử lý vi phạm thẩm quyền. Chủ tịch UBND phải lịch tiếp công dân, và trong trường hợp đột xuất, phải trực tiếp tiếp công dân trong thời gian 01 ngày.

Thông tin và Công bố thông tin: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh định kỳ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đặc biệt, Quy chế nhấn mạnh yêu cầu công khai, phổ biến rộng rãi các văn bản, các quy định, chính sách do UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ở địa phương.

Các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo và các thông tin liên quan khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp tỉnh phải được đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh. Việc này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...