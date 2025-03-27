  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 09/12/2025 09:36

Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 8/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 314/2025/NĐ-CP về Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nâng tầm chất lượng văn bản quy phạm pháp luậtLãnh đạo toàn diện, điều hành linh hoạt, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2025Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thôngChủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Ban hành kèm theo Nghị định này là Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định 314/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2025.

Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Bãi bỏ các quy định liên quan đến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cocơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Về Trách nhiệm thi hành: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kèm theo Nghị định này.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Quy chế làm việc bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 thì tiếp tục thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, quy định của pháp luật và để bảo đảm việc điều hành, hoạt động của bộ máy chính quyền tốt hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Nghị định này để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Quy chế làm việc mẫu kèm theo Nghị định 314/2025/NĐ-CP bao gồm 9 Chương và 48 Điều, quy định toàn diện về chế độ làm việc, trách nhiệm, quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của UBND cấp tỉnh

Quy chế mẫu đặt ra những nguyên tắc làm việc và trách nhiệm cụ thể, nhấn mạnh vào tính tập thể đi đôi với đề cao vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, về nguyên tắc làm việc và trách nhiệm: Mọi hoạt động của UBND cấp tỉnh phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, giải quyết công việc theo quy định pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, hoạt động của UBND cấp tỉnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, thông suốt, liên tục; chú trọng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người lãnh đạo, điều hành công việc của UBND cấp tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân về công việc được giao và cùng các thành viên UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về các quyết định thuộc lĩnh vực, địa bàn, phạm vi, quyền hạn được phân công.

Các thành viên UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và theo phân công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia giải quyết công việc chung của tập thể UBND.

Phương thức giải quyết công việc và Chuyển đổi số: Quy chế khuyến khích mạnh mẽ việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết công việc. Trong quá trình giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, một cá nhân chịu trách nhiệm.

Đối với việc biểu quyết: Có thể thực hiện thông qua phiên họp tập trung hoặc bằng hình thức phiếu ghi ý kiến, phiếu biểu quyết điện tử trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành.

Quy trình giải quyết hồ sơ, công việc (Chương III) được chuẩn hóa, yêu cầu hồ sơ, công việc phải được xử lý trên môi trường điện tử (trừ trường hợp thuộc danh mục bí mật nhà nước). Văn phòng UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, lập danh mục theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, công việc, và thực hiện lưu trữ theo quy định.

Tổ chức phiên họp và cuộc họp: UBND cấp tỉnh họp thường kỳ mỗi tháng một lần để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Phiên họp có thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến. Văn phòng UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp hồ sơ dự án, đề án, dự thảo văn bản trình phiên họp.

Quy chế cũng quy định về Cuộc họp làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh để xử lý công việc thường xuyên và những công việc phức tạp, cấp bách.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và có kế hoạch. Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật. Công tác này phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm toàn diện trong việc thi hành các văn bản của Đảng, Nhà nước, và pháp luật, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chương VIII) được quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và xử lý vi phạm thẩm quyền. Chủ tịch UBND phải lịch tiếp công dân, và trong trường hợp đột xuất, phải trực tiếp tiếp công dân trong thời gian 01 ngày.

Thông tin và Công bố thông tin: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh định kỳ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đặc biệt, Quy chế nhấn mạnh yêu cầu công khai, phổ biến rộng rãi các văn bản, các quy định, chính sách do UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ở địa phương.

Các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo và các thông tin liên quan khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp tỉnh phải được đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh. Việc này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
quy chế làm việc mẫuỦy ban nhân dân tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để Huế xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương

Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu của Việt Nam từ ngày 1/1/2025. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực, cố gắng, phấn đấu bền bỉ nhiều năm liền của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân thành phố và sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương. Tuy vậy, để thật sự xứng tầm một đô thị lớn của miền Trung và cả nước, còn không ít vấn đề nội tại trong nền kinh tế Huế cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Để Huế xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương
Từ thành phố trực thuộc Trung ương, nhìn về Huế xưa

Ngày 30/11/2024, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua đề án đưa cả tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với những giá trị riêng có, cần nhìn lại một chặng đường dài để Huế đi lên.

Từ thành phố trực thuộc Trung ương, nhìn về Huế xưa
Huế xanh

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn các giá trị di sản một lần nữa khẳng định mục tiêu của Huế là gìn giữ và phát huy các giá trị cốt lõi, có tính chiều sâu.

Huế xanh
Thành phố “thay áo” mới

2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo NQ 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy, thành phố Huế tập trung các nguồn lực, chỉ đạo thực hiện các dự án (DA) trọng điểm về phát triển, mở rộng không gian đô thị, nhằm tạo tính kết nối giữa hai quận Bắc và Nam thành phố.

Thành phố “thay áo” mới
Trách nhiệm và tâm huyết

Ngày 1/1/2025, vùng đất Cố đô đánh dấu một mốc son lịch sử mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố Huế trực thuộc Trung ương; cùng với đó là tinh thần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trách nhiệm và tâm huyết

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top