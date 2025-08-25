Đi làm ruộng cũng...bị cướp

Công an phường Phong Quảng đã xác định được đối tượng cướp dây chuyền vàng

Đối tượng tên là, N.T.T.X. (SN 1998), trú tại tổ dân phố 7, phường Phong Phú, TP. Huế.

Trước đó, bà L.T.H. (SN 1957), trú tại tổ dân phố Thành Công 1, phường Phong Quảng đang làm ruộng bên đường QL 49B ở tổ dân phố Thành Công 1 thì có một đối tượng nữ, mang áo chống nắng, bịt kín mặt, điều khiển xe tay ga màu trắng dừng xe trên đường rồi đi xuống ruộng tiếp cận với bà H. hỏi mua dưa.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã giật lấy sợi dây chuyền vàng tây 2 chỉ, dạng mắt xích của bà H. đang đeo ở cổ rồi nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Phong Quảng - Thuận An.

Tiếp nhận tin trình báo của bà H., Công an phường Phong Quảng tiến hành truy xét, trích xuất các camera an ninh.

Đến 6 giờ ngày 24/8, Công an phường đã xác định được đối tượng cướp giật tài sản của bà H. tên là N.T.T.X. (SN 1998), trú tại tổ dân phố 7, phường Phong Phú, TP. Huế. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an phối hợp điều tra, làm rõ.

Công an phường Phong Quảng đề nghị người dân cảnh giác đối với những thủ đoạn cướp giật tài sản này; chủ động, cảnh giác trong khi tiếp xúc với người lạ ở những nơi vắng vẻ.