Cháy chung cư 5 tầng ở Nghệ An

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/1, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút từ căn hộ 222, thuộc tầng 2 của chung cư Tân Hợp ở phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người tháo chạy.

Động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do cháy khu vực chợ An Lỗ

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CTV) 

Từ căn hộ 222, thuộc tầng 2, ngọn lửa sau đó cháy lan sang khu vực chung quanh và lên tầng 3.

Thời điểm này gia chủ không ở nhà. Nghe tiếng chuông báo cháy, mùi khét, nhiều người dân ở các phòng lân cận hô hoán, gõ cửa gọi nhau chạy xuống sân.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An huy động 3 xe nước, một xe thang cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phun vòi rồng dập lửa, hướng dẫn người dân sơ tán.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu được 2 người bị nạn và đưa ra ngoài an toàn.

https://nhandan.vn/chay-chung-cu-5-tang-o-nghe-an-post937345.html

Theo nhandan.vn
cháy chung cư 5 tầngNghệ Ancháy nhà
