Thêm cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật

Hội NKT-BT NKT&TMC thành phố trao tặng máy tính, tiếp thêm điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Liên Đài

Thêm điểm tựa ấm áp

Với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng từ nghề may, chị Nguyễn Thị Cẩm (phường Kim Trà) phải chắt chiu để nuôi hai con đang học lớp 5 và lớp 2. Cuộc sống càng thêm khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn xe máy, phải điều trị dài ngày và mất việc làm.

Trong khi đó, cha chị Cẩm thường xuyên đau ốm, trong nhà còn có người khuyết tật đặc biệt nặng cần chăm sóc. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đến nay gia đình vẫn chưa có nhà vệ sinh; chi phí sinh hoạt, chữa bệnh và học hành của các con trở thành gánh nặng.

Đầu tháng 10, thông qua sự kết nối của Hội NKT-BT NKT&TMC thành phố, đoàn khách du lịch thiện nguyện nước ngoài đã đến hỗ trợ gia đình chị sửa sang nhà cửa, xây nhà vệ sinh, tráng nền và sân. Gia đình còn được trao 50 con gà giống, quà sinh hoạt và học bổng cho hai con với tổng kinh phí gần 85 triệu đồng. “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ như vậy, tôi mừng và biết ơn lắm. Nhà cửa được sửa sang, các con có thêm học bổng, lại có đàn gà để nuôi, vợ chồng tôi cũng vơi bớt phần nào lo toan. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Hội và các anh chị tình nguyện viên”, chị Cẩm bộc bạch.

Bên cạnh hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, Hội còn chú trọng tạo cơ hội để người khuyết tật học nghề, có việc làm và thu nhập phù hợp với sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung (xã Phú Vang) bị khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ. Trước đây, chị mưu sinh bằng nghề bán vé số. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, trong khi chị phải nuôi hai người con nên cuộc sống luôn chật vật.

Được các cấp hội đồng hành, chị Nhung có cơ hội học nghề thêu và được hướng dẫn nâng cao tay nghề. Từ những sản phẩm ban đầu, chị dần tích lũy kinh nghiệm, làm việc thành thạo hơn. Khoảng một năm trở lại đây, khi nguồn hàng ổn định, thu nhập từ nghề thêu đạt 5 - 7 triệu đồng/tháng. Công việc và khoản thu nhập đều đặn giúp chị có điều kiện chăm lo cho các con, từng bước ổn định cuộc sống.

Mở rộng cơ hội

Qua câu chuyện của chị Cẩm và chị Nhung, có thể thấy sự hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi người sẽ góp phần giúp người được hỗ trợ cải thiện cuộc sống, từng bước ổn định sinh kế. Theo ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội NKT-BT NKT&TMC thành phố Huế, công tác bảo trợ không chỉ dừng lại ở thăm hỏi, tặng quà mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người khuyết tật học tập, làm việc, phát triển kinh tế và chủ động trong cuộc sống.

“Thông qua vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ năm 2021 đến nay, Hội cùng các đơn vị trực thuộc đã huy động hơn 35,6 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật để triển khai các chương trình bảo trợ trên địa bàn thành phố”, ông Đinh Mẫn cho biết.

Từ nguồn lực này, Hội đã trao hơn 2.600 xe lăn, xe lắc cùng nhiều phương tiện hỗ trợ đi lại khác cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các gia đình khó khăn. Hội cũng phối hợp phẫu thuật tim cho 70 trẻ em, phẫu thuật mắt miễn phí cho 115 bệnh nhân; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 3.200 lượt người với tổng kinh phí gần 2,68 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố Huế đã đào tạo 2.150 học viên với nhiều nghề phù hợp như may công nghiệp, thêu truyền thống, mộc mỹ nghệ, điện dân dụng, sửa xe máy, cắt tóc và trang điểm. Sau đào tạo, Trung tâm kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho học viên.

Cùng với đó, hội đã trao 4.250 suất quà, học bổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh khó khăn. Đồng thời, vận động xây dựng 10 nhà tình thương, hỗ trợ 1.400 lượt gia đình phát triển sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ nhỏ.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người khuyết tật vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn mở ra cơ hội để họ học tập, lao động, tự nuôi sống bản thân và khẳng định khả năng, giá trị của mình. Theo ông Đinh Mẫn, để công tác bảo trợ ngày càng hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của Hội cần có sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm. “Hội sẽ tiếp tục làm cầu nối, đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu, để mỗi người khuyết tật và đối tượng dễ bị tổn thương có thêm điểm tựa vươn lên, hòa nhập cộng đồng”, ông Đinh Mẫn nói.