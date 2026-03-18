Khu quy hoạch Đại học Huế: Không để tái diễn điểm nóng rác thải

Tuyến đường vào khu quy hoạch Đại học Huế được vệ sinh thoáng đãng

Bãi rác tự phát tồn tại nhiều năm

Những con đường vắng và khu đất trống trong khu quy hoạch Đại học Huế, gần Trường Đại học Ngoại ngữ từng xuất hiện những bãi rác tự phát tồn tại nhiều năm mà chưa được xử lý dứt điểm. Từ rác thải xây dựng, xà bần đến rác sinh hoạt bị đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Ông Trần Văn Quang, Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường An Cựu cho biết, khu đất trống này nằm ở vị trí khuất, ít người qua lại nên thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lén đổ rác thải vào ban đêm. Bãi rác tự phát khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị... “Tình trạng đổ rác bừa bãi kéo dài khiến người dân trong khu vực rất bức xúc bởi môi trường ô nhiễm, cảnh quan trở nên nhếch nhác. Trước thực trạng đó, tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền phường An Cựu sớm có biện pháp xử lý”, ông Quang nói.

Theo ông Lê Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu, tình trạng đổ rác thải bừa bãi tại khu vực này đã diễn ra trong nhiều năm và trở thành “điểm nóng” về rác thải trên địa bàn. Trước đây, UBND TP. Huế (cũ) đã tổ chức thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng, sau đó bàn giao khu vực này cho Đại học Huế quản lý. Đại học Huế đã rào chắn nhằm ngăn chặn các phương tiện ra vào đổ rác trái phép nhưng sau khi ba-ri-e bị hỏng, điểm đổ rác này lại phát sinh khoảng 1 năm trở lại đây, trong đó phần lớn là rác thải xây dựng và xà bần.

Ông Lê Thăng Long cũng thông tin, qua kiểm tra thực tế tại địa bàn, UBND phường An Cựu đã làm việc với Đại học Huế để trao đổi, thống nhất các giải pháp nhằm thu gom, dọn dẹp rác thải, từng bước làm sạch khu vực và ngăn chặn tình trạng đổ rác trái quy định tái diễn.

Lắp camera, rào chắn để ngăn đổ rác không đúng quy định

Trước thực trạng trên, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm việc đổ chất thải không đúng quy định trong khu quy hoạch Đại học Huế, không để tình trạng này tiếp diễn. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng báo cáo giải trình của Đại học Huế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý môi trường tại khu vực này.

Cụ thể, Đại học Huế được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường An Cựu và Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn tập kết, đổ thải không đúng quy định trong khu quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công nhanh chóng dọn dẹp lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công 2 tòa nhà làm việc của Đại học Huế.

Đại học Huế cũng phải tăng cường quản lý các khu ký túc xá sinh viên, không để xảy ra tình trạng xả rác, phơi đồ gây mất mỹ quan đô thị. Hệ thống camera giám sát cũng được yêu cầu lắp đặt, kết nối, cung cấp địa chỉ truy cập cho UBND phường An Cựu và Công an phường để theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp đổ rác trái phép. Các khu đất nội bộ cần được rào chắn, lắp đặt barie kiểm soát phương tiện ra vào nhằm ngăn chặn việc đổ rác không đúng quy định. Giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý trong trường hợp để tái diễn tình trạng đổ rác thải theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Công an phường An Cựu tăng cường tuần tra, mật phục, trích xuất camera, thu thập thông tin từ người dân để xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải không đúng quy định. Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác trong khu quy hoạch, đồng thời lắp đặt thêm camera và biển cảnh báo tại các tuyến đường dẫn vào khu vực này.

Trước tết Nguyên đán, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại khu vực này. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đại học Huế, UBND phường An Cựu phối hợp xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định. Các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại những điểm thường xuyên phát sinh tình trạng đổ rác không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, bổ sung biển cảnh báo, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng tập kết rác, phế thải trái phép.

Tuy vậy, mới đây, Đại học Huế đã phát hiện một trường hợp đổ rác không đúng quy định thông qua hệ thống camera và báo với chính quyền địa phương xử lý. Người vi phạm phải tự thu dọn, khắc phục hiện trạng, nếu tái phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. UBND phường An Cựu cũng khuyến cáo các hộ dân và cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, không đổ rác, xà bần hay vật liệu xây dựng tại khu vực này. Với hệ thống camera giám sát thường xuyên, mọi hành vi vi phạm sẽ được ghi nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.