Cư dân yêu cầu tổ chức lấy ý kiến lại trong cộng đồng

Khu đất được rào chắn tôn, chuẩn bị xây dựng nhà hàng thuộc KĐTM An Cựu

Liên quan đến kiến nghị của người dân KĐTM An Cựu về việc Công ty IMG Huế - chủ đầu tư xây dựng nhà hàng trên khu đất có hiện trạng công viên, cây xanh công cộng là không tuân thủ quy hoạch ban đầu, làm mất không gian sống xanh và giảm giá trị khu đô thị, Báo và Phát thanh, truyền hình Huế tiếp tục nhận đơn kiến nghị (lần 3) của các hộ dân. Trong đơn, tập thể cư dân ở KĐTM An Cựu yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp các văn bản pháp lý liên quan, bản đồ quy hoạch nhằm làm rõ một số nội dung việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KĐTM An Cựu vào năm 2007 của UBND tỉnh (nay là TP. Huế).

Tập thể cư dân ở KĐTM An Cựu cũng nêu lý do việc xây dựng nhà hàng trên khu đất có hiện trạng là công viên hiện nay không còn phù hợp nữa, bởi: Thứ nhất, trước đó, Công ty IMG Huế đã từng có ý định xây dựng nhà hàng tiệc cưới nhưng do người dân phản đối nên UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã không chấp thuận. Hiện đã 18 năm trôi qua, mảng kinh doanh nhà hàng được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn như AEON, Vinmart, và nhiều cơ sở buôn bán khác... phát triển rất nhiều xung quanh khu vực. Thứ hai, cư dân ở KĐTM không có nhu cầu sử dụng nhà hàng phục vụ ở đây vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Đặc biệt, quy hoạch nhà hàng gần ngay trường tiểu học đang chuẩn bị xây dựng là hoàn toàn không hợp lý.

Ngoài ra, cư dân KĐTM An Cựu còn phản ánh có sự thiếu minh bạch trong việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư của Công ty IMG Huế. Ông L.V.T, đại diện các hộ dân gửi đơn kiến nghị cho biết: Thực tế khi chủ đầu tư phát phiếu lấy ý kiến vào năm 2019, chúng tôi đã “bị lừa” bởi những câu chữ mập mờ, gây hiểu nhầm nên phiếu lấy ý này không thể hiện ý chí, nguyện vọng của cư dân. Người dân mong muốn cơ quan chức năng, phía công ty tổ chức lấy ý kiến lại trong cộng đồng dân cư, nhằm thể hiện sự minh bạch, công khai, rõ ràng và thực hiện đúng quy chế dân chủ.

Theo đơn kiến nghị, trong phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư năm 2019 được Công ty IMG Huế phát cho các hộ dân có nội dung là “phiếu tham gia ý kiến điều chỉnh khu cao tầng thuộc KĐTM An Cựu” và cũng không thể hiện nội dung về quy hoạch đất dành cho kinh doanh nhà hàng. Đặc biệt, trong phiếu lấy ý kiến chỉ nêu việc giảm tầng của khu cao tầng mà không hề đề cập đến việc điều chỉnh bổ sung nhà hàng. Đồng thời, bản đồ kèm theo khi lấy ý kiến dân cư lại không đưa phần có nhà hàng mà chỉ in từ đường Võ Nguyên Giáp đến đoạn cuối cùng của hồ điều hòa và đường số 5. Theo người dân, văn bản số 84/2019/CV-IMGH ngày 15/7/2019 của Công ty IMG Huế về “tổng hợp lấy ý kiến” gửi các sở ngành là không phản ánh thực chất ý kiến người dân, đặc biệt nội dung xây nhà hàng trong công viên người dân không hề biết. Từ những kiến nghị trên, người dân cho rằng văn bản này không có giá trị pháp lý, không thể được dùng để làm căn cứ chuyển đổi đất công viên thành đất thương mại dịch vụ.

Liên quan đến kiến nghị của các hộ dân, mới đây, Công ty IMG Huế đã có văn bản trả lời. Theo đó, Công ty IMG Huế khẳng định việc bố trí diện tích công viên cây xanh mặt nước đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quy định pháp luật về quy hoạch. Chủ đầu tư triển khai công trình dịch vụ nhà hàng đã tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt của cơ quan chức năng và đảm bảo các yếu tố pháp lý, quy định của pháp luật về xây dựng.

Nội dung “phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư năm 2019” mà các hộ dân cho rằng thiếu minh bạch, không rõ ràng thì Công ty IMG Huế không đề cập đến và cũng không trả lời cho người dân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Công ty IMG Huế cho biết: Năm 2019, Công ty IMG Huế đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến dân cư và có văn bản số 84/2019/CV-IMGH ngày 15/7/2019 tổng hợp kết quả. Theo đó, tỷ lệ đồng ý là 77,03%, không đồng ý chiếm 21,62% và 1 phiếu trắng. Sau đó, công ty đã gửi Sở Xây dựng kết quả này. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) kết quả lấy ý kiến nêu trên và UBND thành phố đã cho phép công ty tiếp tục được thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng dự án nhà hàng dịch vụ tại KĐTM An Cựu...

Báo Huế ngày nay ngày 1/7 đã có bài viết: “Xây dựng nhà hàng tại Khu đô thị mới An Cựu: Cần đảm bảo đồng thuận của người dân”, phản ánh kiến nghị của người dân về việc chủ đầu tư xây dựng nhà hàng trên khu đất có hiện trạng công viên, cây xanh công cộng là không tuân thủ quy hoạch ban đầu, làm mất không gian sống xanh và giảm giá trị của KĐTM.

Liên quan vấn đề này, Sở Xây dựng khẳng định việc triển khai xây dựng công trình dịch vụ nhà hàng (không tổ chức dịch vụ tiệc cưới hỏi) của Công ty IMG Huế tại khu đất ký hiệu DV thuộc khu vực công viên trung tâm của dự án KĐTM An Cựu là công tác triển khai cụ thể hóa quy hoạch được duyệt, đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu đấu giá sử dụng đất đối với khu đất ký hiệu DV. Đồng thời, việc triển khai thực hiện không làm giảm diện tích đất bãi đỗ xe và công viên cây xanh theo quy hoạch chi tiết năm 2007. Quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã tiến hành lấy ý kiến dân cư về nội dung cụ thể là xây dựng nhà hàng (không tổ chức dịch vụ tiệc cưới hỏi) theo yêu cầu của UBND thành phố và đã nhận được đa số phiếu đồng ý.