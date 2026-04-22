Cổng trường thông thoáng, học sinh an toàn

Lực lượng trật tự đô thị phường An Cựu tuyên truyền các bậc phụ huynh nâng cao ý thức giao thông.

Phân luồng, giảm ùn tắc

Những buổi học đầu tiên của năm học 2026 - 2027 tại nhiều trường học trên địa bàn TP. Huế, không khí nhộn nhịp từ sáng sớm. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh trở lại trường trong niềm háo hức, trong khi phụ huynh cũng tất bật hơn với nhịp sinh hoạt mới.

Anh Lý Nhật Minh, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu chia sẻ: “Sáng nay, trường tổ chức chào cờ đầu tuần, đầu tháng nên gia đình tôi dậy sớm hơn để chở con đến trường. Điểm trường nằm trên tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại cao, nhưng nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, trật tự đô thị, an ninh cơ sở nên việc đưa con đến trường cũng đỡ khó khăn, vất vả hơn”.

Ùn tắc giao thông trước cổng trường không phải là câu chuyện mới. Vào giờ cao điểm buổi sáng và cuối giờ chiều, khi hàng trăm phụ huynh cùng lúc đưa, đón học sinh, chỉ một vài phương tiện dừng, đỗ không đúng vị trí, dòng xe lập tức bị ùn ứ.

Trước nguy cơ này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp. Bên cạnh các lực lượng nòng cốt, nhiều trường còn huy động đoàn viên, thanh niên, giáo viên tham gia hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông.

Cô Phan Thị Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, phường Thuận Hóa cho biết: “Vào giờ cao điểm, lượng phụ huynh đưa đón các cháu rất đông, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các lực lượng nên tình trạng ách tắc giao thông trước cổng trường đã giảm nhiều”.

Xây dựng ý thức giao thông

Theo ông Lê Hoàng Long, nhân viên bộ phận trật tự đô thị, trật tự xây dựng phường An Cựu, lực lượng chức năng thường xuyên ra quân để bảo đảm trật tự đô thị, giao thông. Tuy nhiên để duy trì trật tự trước cổng trường, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân, trong đó có các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố như: Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, Trường An, Dương Nỗ, Thuận An, THCS Chu Văn An… lực lượng chức năng cũng được bố trí để phân luồng, hướng dẫn phương tiện, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Ở một số trường, rào chắn mềm được bố trí vào giờ cao điểm nhằm phân luồng phương tiện, tạo lối di chuyển riêng và hạn chế tình trạng xe chen lấn, quay đầu tùy tiện.

Trung tá Lê Văn Thuần, Trưởng Công an phường Thuận An cho biết: “Hầu hết các trường học trên địa bàn đều nằm trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao. Vì vậy, chúng tôi luôn phân công lực lượng để phối hợp cùng các trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh”.

Năm học mới 2026 - 2027 đã bắt đầu. Cùng với việc trang bị kiến thức, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh, việc bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường cũng là nhiệm vụ không thể xem nhẹ.

Bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, ý thức và hành động của mỗi phụ huynh là yếu tố quan trọng để giảm thiểu ùn tắc giao thông, giữ cho cổng trường luôn thông thoáng, an toàn.