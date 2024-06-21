Cần học cách kiểm soát cơn giận dữ

Kiểm soát cơn giận bằng cách chăm sóc cây cỏ giúp chúng ta nhanh chóng thoải mái hơn và giúp bình tâm trở lại. Ảnh: B. Phước

Tác động trực tiếp vào tim mạch

Theo các công trình nghiên cứu, 2 giờ sau cơn bùng phát giận dữ, nguy cơ đau tim của một người có thể tăng gấp 5 lần; chỉ cần 8 phút tức giận cũng đủ làm suy giảm chức năng mạch máu, gây ra tình trạng tim đập nhanh và tăng huyết áp mạn tính. Cơn giận làm huyết áp tăng vọt và làm tổn thương các mạch máu, khiến nguy cơ đột quỵ tăng hơn 3 lần.

Tức giận sẽ làm cho thần kinh giao cảm hưng phấn, tác động trực tiếp vào tim và mạch máu làm cho lượng máu trong dạ dày và đường ruột giảm mạnh, làm mất cảm giác ngon miệng và thậm chí còn là nguyên nhân gây viêm loét dạ dày. Căng thẳng từ cơn tức giận gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và có liên quan đến các bệnh mạn tính như viêm loét đại tràng, hội chứng ruột kích thích và trào ngược dạ dày thực quản. Khi tức giận, cơ thể tiết ra catecholamin kết hợp với hệ thần kinh trung ương làm đường huyết tăng cao, ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân đái tháo đường.

Khi tức giận, não sẽ ra lệnh cho cơ thể tiết ra chất cortisol do cholesterol chuyển hóa thành. Chất này tích lũy nhiều sẽ gây chướng ngại cho hoạt động của hệ thống miễn dịch, làm cho sức đề kháng của cơ thể yếu đi dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh lý truyền nhiễm. Khi tức giận, cơ thể sẽ thở nhanh và gấp hơn bình thường, phổi phải hoán đổi khí với tần suất cao. Phổi không ngừng căng giãn, nhưng thời gian thu co giảm liên tục; phổi sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Đây là một nguyên nhân quan trọng gây tổn thương cho phổi. Tức giận thường xuyên khiến cơ thể mau già đi, đẩy nhanh tốc độ lão hóa tế bào và làm da xấu đi.

Mất kiểm soát cảm xúc kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng, rối loạn lưỡng cực hoặc rối loạn nhân cách. Tức giận gây mệt mỏi hệ thần kinh, dẫn đến mất ngủ, chán ăn và suy kiệt thể chất. Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện các bài tập thở sâu hoặc tạm thời rời khỏi nguồn cơn gây giận dữ để điều hòa cảm xúc kịp thời.

Kiểm soát cơn tức giận

Chúng ta có thể kiểm soát cơn tức giận bằng cách hít thở sâu. Hít thở sâu giúp điều hòa nhịp thở, lượng máu, oxy lưu thông đến các cơ quan phổi, não và tim một cách hài hòa. Khi các chức năng của từng bộ phận trên hoạt động bình thường, nhịp nhàng với nhau, cơn tức giận sẽ từ từ biến mất. Nhiều người thường xuyên tức giận có thể tập thiền, yoga hoặc áp dụng bài tập hít thở sâu.

Trong cuộc sống, khi phải đối diện với cảm xúc này, chúng ta cũng nên ra ngoài để hít thở không khí trong lành, đi dạo và thoát khỏi không gian kín sẽ giúp chúng ta mau chóng thoải mái hơn và giúp bạn bình tâm trở lại. Thử nghe một vài bản nhạc mà ta yêu thích. Nghe nhạc có thể làm cho tâm trí chúng ta trở nên thoải mái và cảm xúc tiêu cực sẽ lắng xuống nhanh chóng.

Trong trường hợp người nào đó dễ dàng tức giận với cả những việc nhỏ nhặt, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình, lời khuyên là hãy tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý. Những nhà trị liệu này sẽ giúp bạn tìm được nguồn cơn của sự tức giận và giải quyết nó. Tuy nhiên, tất cả các thông tin trên muốn được chính xác thì cần kiểm tra, xét nghiệm và tư vấn của bác sĩ chuyên gia.

Tức giận là một cảm xúc tích cực nếu chúng ta biết kiểm soát, nhưng nó lại có thể là “sát thủ giấu hình” gây ra tác hại cho sức khỏe nếu chúng ta không kiểm soát được. Cần học cách kiểm soát cơn giận dữ của mình, học cách yêu thương và tha thứ không những tốt cho các mối quan hệ mà còn tốt cho sức khỏe của chính mỗi chúng ta.