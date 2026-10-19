  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 22/10/2026 12:48

Hồn Việt trong nét bút

HNN.VN - Sáng 22/10, tại di tích Cơ Mật Viện - Tam Tòa, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ Nhất năm 2026 khai mạc với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I diễn ra tại Huế từ ngày 22/10

Xem các tác phẩm thư pháp trưng bày tại liên hoan.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các nhà văn hóa, nghệ nhân và nhà thư pháp đến từ các địa phương trên cả nước.

Liên hoan giới thiệu 31 tác phẩm thư pháp được tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm của nhiều tác giả, thể hiện nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ. Các tác phẩm góp phần giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật thư pháp và những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng.

 Nghệ nhân viết thư pháp tặng du khách tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, liên hoan là dịp tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có hoạt động trình diễn thư pháp, tọa đàm về sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới và phát huy sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch. Học sinh, sinh viên và du khách cũng có cơ hội trải nghiệm viết thư pháp.

Liên hoan diễn ra đến ngày 26/10, tạo không gian giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà thư pháp, đồng thời góp phần quảng bá nghệ thuật thư pháp và các giá trị văn hóa truyền thống của Huế.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
liên hoan thư pháplần thứ nhấtcơ mật việnthư pháp hán nômthư pháp quốc ngữ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I diễn ra tại Huế từ ngày 22/10

Từ ngày 22 - 26/10, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt qua nét bút” sẽ diễn ra tại di tích Cơ Mật Viện, số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, với nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu, tọa đàm và trải nghiệm nghệ thuật thư pháp.

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I diễn ra tại Huế từ ngày 22 10
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Nga

Ngày 1/9, Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ XI khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Liên bang Nga. Diễn đàn diễn ra đến ngày 4/9, với chủ đề “Viễn Đông - phát triển vì lợi ích của người dân”.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Nga
34 bản cổ thư Triều Nguyễn ra mắt công chúng

Sáng 18/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”, hưởng ứng Festival Huế 2026 - Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” và hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

34 bản cổ thư Triều Nguyễn ra mắt công chúng
Ngựa và long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn

Sáng 5/2, tại di tích Cơ Mật Viện - Tam Tòa (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”, mở ra không gian thưởng lãm văn hóa giàu chiều sâu trong những ngày đầu xuân mới.

Ngựa và long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top