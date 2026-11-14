Nghệ sĩ Hồ Ngọc Sơn

Những chuyến đi

Sinh năm 1967, Hồ Ngọc Sơn đến với nhiếp ảnh nghệ thuật năm 1990, khi anh tham gia Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nhà văn hóa Huế. Anh nhớ lại: “Thực ra tôi đã được làm quen với bộ môn nhiếp ảnh từ nhỏ vì ba tôi là một người thợ nhiếp ảnh chân dung. Nhưng để bước vào thế giới của nhiếp ảnh nghệ thuật lại là một chuyện khác. Tôi đã vào TP. Hồ Chí Minh học hỏi anh chị em ở Hội nhiếp ảnh của TP. Hồ Chí Minh trong một thời gian ngắn. Sau chuyến đi này, tôi đã tự tin cầm máy ảnh để sáng tác những bức ảnh nghệ thuật đầu tiên của mình

Hồ Ngọc Sơn cũng đã tạo dấu ấn cho riêng mình trong làng nhiếp ảnh Huế những năm đầu thập niên 1990 với những giải thưởng trong tỉnh và trong nước. Tác phẩm “Nắng” chụp một thiếu nữ Huế với tà áo dài thướt tha trong nắng chiều thu đoạt giải C của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Huế năm 1990. Tiếp đó, anh đoạt giải A của Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Huế với tác phẩm “Bình minh” chụp những đứa trẻ tập thể dục ở bãi biển Lăng Cô. Một tác phẩm nữa của anh gây dấu ấn trong những năm mới vào nghề đó là tác phẩm “Cầu nguyện” chụp chân dung một phụ nữ đang cầu nguyện ở điện Hòn Chén đã đoạt giải trong cuộc thi ảnh “Phụ nữ và cuộc sống” của Hội nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh năm 1993.

Chỉ 4 năm sau khi bước vào nghề, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Ngọc Sơn đã tổ chức triển lãm cá nhân tại Huế. Để có được cuộc triển lãm này, anh tự bỏ tiền túi để vào TP. Hồ Chí Minh làm ảnh khổ lớn. “Hồi đó còn trẻ nên rất đam mê và có “máu liều” nữa. Cuộc triển lãm này thực sự là một dấu ấn, một “cú hích” cho sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi!”, anh tâm sự.

Sau thành công của cuộc triển lãm năm 1994, Hồ Ngọc Sơn cùng các đồng nghiệp Phạm Văn Tý, Đặng Văn Trân quyết định đi xe máy từ Bắc vô Nam để sáng tác. Những chuyến đi đến các vùng miền của Tổ quốc từ Sa Pa, Hà Nội, Nha Trang, Phan Thiết đến các tỉnh miền Tây Nam bộ… trong những năm cuối thập niên 1990 đã mang lại cho anh nhiều trải nghiệm nghề nghiệp. Anh nhớ lại: “Trên chiếc xe Win tôi đã đến với những vùng miền, những phong cảnh đẹp của đất nước mình. Mỗi nơi mang một nét đẹp khác nhau từ sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc đến cảnh sắc sông nước mênh mông, phóng khoáng của miền Tây Nam Bộ hay vẻ đẹp hút hồn của những đồi cát Bình Thuận. Tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh từ những chuyến đi này. Điều quan trọng tôi đã được sống, được nhận tình cảm từ những người dân nơi mình đến. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên được trong cuộc đời làm nghề của tôi!

Tác phẩm “Du lịch Huế trong mưa”

Trong những tác phẩm từ các chuyến đi ấy, Hồ Ngọc Sơn nhớ nhất bức ảnh “Khéo tay”. Anh chụp hai cô gái người Dao đang may thêu trang phục truyền thống trước hiên một ngôi nhà mái ngói rêu phong ở Sa Pa. Tác phẩm này đã được trao giải C của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 1999.

Trở về với mưa Huế

Nhắc đến Hồ Ngọc Sơn là phải nói đến những tác phẩm của anh về mưa Huế. Người trong giới nhiếp ảnh Cố đô còn đặt cho anh biệt danh là “Sơn mưa”. Cơ duyên của anh với mưa Huế bắt đầu từ năm 2010. Một buổi chiều mưa tầm tã, anh chạy xe qua cầu Trường Tiền và bắt gặp hình ảnh một cậu bé học sinh dắt một chiếc xe đạp bị hỏng đi trên cầu. Anh đã chụp được khoảnh khắc này và tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đầu tiên của anh về mưa Huế là bức ảnh “Đi học về”. Từ đó, Hồ Ngọc Sơn đã chuyên tâm chụp những bức ảnh đen trắng về mưa Huế.

Đến nay, anh đã có 30 tác phẩm chụp về chủ đề mưa Huế, giành hơn 100 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ảnh mưa Huế của Hồ Ngọc Sơn không đơn thuần ghi lại cảnh sắc thiên nhiên mà là những câu chuyện của đời sống, khắc họa nỗi vất vả của người dân xứ mưa. Đó là bức ảnh “Mưu sinh” chụp về một người đàn ông khuyết tật ngồi xe lăn bán báo trong mưa, hay “Về nhà” ghi lại hình ảnh một gia đình chở nhau đi trong mưa năm 2021 khi dịch COVID-19 đang diễn ra. Cả ba người đều đeo khẩu trang nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui, tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Riêng bức ảnh “Về nhà” đã mang lại cho anh hơn 25 giải thưởng quốc tế và giải C của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Một chủ đề trong các tác phẩm về mưa Huế được nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Ngọc Sơn khai thác đó là du lịch Huế trong mưa. Đó là những bức ảnh như “Du lịch Huế trong mưa” chụp một đoàn xe xích lô Huế chở khách đi trong mưa nặng hạt; hay tác phẩm “Đợi” chụp một người hành nghề đạp xích lô mặc áo mưa đứng bên chiếc xe xích lô đợi khách, hay bức ảnh anh chụp đoàn vận động viên xe đạp đang bứt tốc trong mưa Huế…

Tác phẩm “Về nhà”

Để chụp được những bức ảnh về mưa Huế là cả một hành trình gian khó, bởi khoảnh khắc của thiên nhiên không thể dàn dựng được. Những bức ảnh của Hồ Ngọc Sơn đều được chụp trong hoàn cảnh mưa nặng hạt. Nói về niềm đam mê của mình, anh chia sẻ : “Đôi khi tôi cứ nghĩ mình như một thằng khùng rứa, cứ mưa thiệt to, nước ngập đường là xách xe, cầm máy chạy ra đường để chụp, chụp được một bức ảnh là người ướt nhèm hết”. Theo anh, chụp ảnh mưa Huế là phải kiên trì chọn góc, chờ nhân vật xuất hiện; đồng thời chọn phông nền tối, ít chi tiết để làm nổi bật những hạt mưa trong ảnh. Điều quan trọng nhất khi sáng tác những tác phẩm ảnh về mưa Huế đó là sự chân xác, nhân vật trong ảnh phải biết “kể chuyện” về mưa Huế…”

Hồ Ngọc Sơn vẫn miệt mài sáng tác về mưa Huế, đồng thời ấp ủ tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai với chủ đề “Mưa Huế” trong thời gian tới.