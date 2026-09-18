Việt Nam Legends Tour 2026 sắp diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet

Việt Nam Legends Tour 2026 sẽ diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club với ba vòng đấu chính thức. Ảnh: BTC

Giải đấu quy tụ những golfer kỳ cựu của làng golf thế giới

Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức Việt Nam Legends Tour 2026 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Theo kế hoạch, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân Dân sẽ chủ trì công tác tổ chức phía Việt Nam, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện để giải diễn ra an toàn, bảo đảm chất lượng chuyên môn. NovaSports và VG Corp là hai đơn vị thực hiện; European Legends Tour Limited (ELTL) phụ trách chuyên môn, điều hành thi đấu và xác nhận kết quả chính thức.

Giải đấu nhằm tăng cường giao lưu thể thao quốc tế, phát triển phong trào golf tại Việt Nam và quảng bá hình ảnh địa phương đăng cai. Với sự tham gia của các tay golf kỳ cựu, sự kiện đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, khuyến khích người từ 50 tuổi trở lên tiếp tục tập luyện, thi đấu và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng.

Legends Tour là hệ thống giải golf chuyên nghiệp dành cho nam từ 50 tuổi trở lên, tiền thân là European Senior Tour ra đời năm 1992. Theo danh sách sơ bộ tháng 10, chặng Việt Nam dự kiến có sự góp mặt của Michael Campbell – nhà vô địch U.S. Open 2005; cùng Peter Baker và Adilson da Silva, hai golfer lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng toàn mùa Legends Tour năm 2023 và 2024.

Thành tích của các golfer sau tuổi 50 cho thấy khả năng duy trì phong độ và thi đấu ở trình độ cao khi có điều kiện tập luyện phù hợp, qua đó truyền cảm hứng về lối sống năng động và tinh thần thể thao bền bỉ.

Việt Nam Legends Tour 2026 sẽ diễn ra tại sân Ocean thuộc NovaWorld Phan Thiet Golf Club, trong khuôn viên NovaWorld Phan Thiet – tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô khoảng 1.000 ha tại khu vực Tiến Thành, Phan Thiết. Với lợi thế cảnh quan biển cùng hệ thống tiện ích thể thao, lưu trú và giải trí, điểm đến mang đến không gian trải nghiệm đa dạng cho golfer và khách tham dự.

Trong tuần lễ diễn ra giải thi đấu, các hoạt động đón đoàn, tập luyện và giao lưu diễn ra từ ngày 16/11. Ngày 19/11, chương trình Pro-Am 18 hố tạo cơ hội để golfer nghiệp dư thi đấu cùng các tay golf chuyên nghiệp.

Ba vòng đấu chính thức lần lượt diễn ra từ ngày 20–22/11, khép lại bằng vòng chung kết và lễ trao cúp vào chiều 22/11. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan Phan Thiết – Mũi Né được tổ chức nhằm giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản phẩm du lịch địa phương đến khách quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội dự kiến công bố Câu lạc bộ Golf Công an nhân dân trực thuộc Hiệp hội tại chương trình họp báo sáng 19/11.