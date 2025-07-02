Để Billiards Huế vươn xa

Trần Quốc Vinh thi đấu tại giải Billiards carom 3 băng “Hue Sports Festival” 2025

“Giữ lửa”

Năm 2017, trong sự ngạc nhiên lẫn thán phục, giới Billiards trong nước và quốc tế đặt mọi chú ý đến một tay cơ đến từ đất Cố đô. Bằng lối đánh điềm tĩnh, tư duy chiến thuật sắc bén, Trần Quốc Vinh (CLB Quốc Vinh Billiards - Huế) đã ghi dấu ấn khi vượt qua 5 cơ thủ mạnh của Hàn Quốc để lọt vào round 3 tại Cúp thế giới. Tiếp đó, với phong độ ổn định, Vinh tiếp tục lọt top 10 giải California mở rộng - nơi Vinh đi series 17 và giành danh hiệu “Tay cơ xuất sắc nhất”; vào top 20 giải Mỹ mở rộng - giải đấu quy tụ hầu hết các tay cơ xuất sắc nhất thế giới…

Trước khi tỏa sáng ở sân chơi quốc tế, Trần Quốc Vinh còn là “chim đầu đàn” của Billiards Huế khi giành nhiều thành tích ở các giải đấu trong nước: Vô địch giải TP. Hội An mở rộng, Á quân giải carom 3 băng TP. Đà Nẵng mở rộng, hạng Nhì giải Molinari Gia Lai... Đặc biệt, Vinh từng đo ván “cây đa cây đề” Lý Thế Vinh tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 để giành HCB - tấm huy chương đầu tiên của miền Trung ở nội dung carom 3 băng, đồng thời nhận danh hiệu VĐV kiện tướng năm 2010.

Không chỉ dừng ở thành tích, điều ở Vinh khiến nhiều người nhắc đến là sự bền bỉ ở sân chơi khá “gập ghềnh” này. Sở dĩ nói gập ghềnh vì có một thực tế, môn Billiards vẫn gặp phải định kiến của không ít người. Dẫu vậy, hơn 20 năm qua, Vinh cứ lầm lũi tập luyện, thi đấu và cống hiến khi làm bầu show, tự bỏ tiền tổ chức giải, hỗ trợ đồng đội thi đấu, duy trì phong trào - điều mà không phải VĐV đỉnh cao nào ở Huế cũng có thể làm được.

Tiềm năng

Tại giải Billiards carom 3 băng (1 - 4/8) trong khuôn khổ Hue Sports Festival 2025, bên cạnh những hỗ trợ của cơ quan chức năng, bằng vào quảng giao của mình, Vinh đã kết nối với Công ty Arena và hãng bàn Billiards Hollywood tổ chức giải đấu với sự góp mặt của hàng loạt cơ thủ đoạt giải châu lục, thế giới, như: Nguyễn Đức Anh Chiến - Á quân World Championship 2019 (thành tích cao nhất của Billiards carom 3 băng Việt Nam); Đỗ Nguyễn Trung Hậu - HCĐ châu Á 2019, cùng Mai Tân Huyên, Nguyễn Phước Minh Điền, Lê Đình Sỹ, Lê Đình Dũng, Huỳnh Xuân Châu, Đức Toàn… - những tay cơ “vua biết mặt, chúa biết tên” ở Việt Nam.

Không chỉ quy tụ những tay cơ khẳng định đẳng cấp, chất lượng chuyên môn của giải, với hơn 150 triệu đồng tiền thưởng cho các cơ thủ top 3, trong đó vô địch nhận hơn 80 triệu đồng, giải đấu do Vinh và các đối tác tổ chức đã trở thành sân chơi có mức thưởng cao nhất của các giải đấu Billiards ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Kết thúc giải, tuy không giành được ngôi vô địch (thuộc về Lê Thành Tiến - TP. Hồ Chí Minh), nhưng Huế cũng có 3 cơ thủ đoạt giải cao: Trần Quốc Vinh đứng Nhì, Thanh Hà đứng Ba và Kinh Cương đoạt giải Series. Điều này không chỉ khẳng định thực lực của Vinh mà còn cho thấy tiềm năng của Billiards Huế.

Hướng mở

Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Huế xác định, Billiards là một trong những môn thể thao xã hội hóa cần chú trọng phát triển. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp xu thế hiện tại. Tuy nhiên, ở góc độ phát huy thành tích, cũng cần cân nhắc để tránh bỏ sót tài năng.

Với những gì đã và đang thể hiện, tại Đại hội TDTT toàn quốc 2026, không có gì bất ngờ khi Billiards Huế tiếp tục đặt kỳ vọng vào Trần Quốc Vinh ở nội dung Billiards carom 3 băng. Nhưng như đánh giá, tiềm năng Billiards ở Huế rất lớn, có không ít tay cơ trình độ, kỹ thuật không hề thua kém Trần Quốc Vinh nhưng điều kiện không cho phép tham gia và có cơ hội tỏa sáng ở những giải đấu đẳng cấp. Đây là điều đáng tiếc, cả với thể thao Huế.

Vậy, làm thế nào để “cân đối” giữa việc vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa môn Billiards, vừa tránh bỏ sót tài năng để gia tăng thành tích cho Billiards Huế nói riêng, thể thao Huế nói chung?

Kể từ khi có mặt ở các sân chơi lớn, Billiards không còn là môn thể thao phong trào, tập luyện, thi đấu theo dạng tự phát. Ngược lại, bộ môn này đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài, có HLV, có chiến lược đầu tư bài bản. Chính vì vậy, những lúc bình thường, các cơ thủ có thể “tùy nghi di tản”, tự túc kinh phí tập luyện, tham gia các giải đấu - nếu muốn. Còn khi góp mặt ở một số sân chơi như: ĐH Thể thao toàn quốc, SEA Games…, thì ngành thể thao nên có sự “hiệu triệu”, lên kế hoạch chọn lọc, thành lập đội tuyển tập trung tập luyện, thực hành các phương án, chiến thuật… của HLV - do ngành thể thao chọn lựa, đề ra. Trong khoảng thời gian này có thể vận động các DN tài trợ dụng cụ, địa điểm tập luyện…

Có thể nói, đây là hướng mở, không tiêu tốn quá nhiều ngân sách nhà nước mà vẫn giúp các cơ thủ có điều kiện phát huy được tài năng, giúp Billiards Huế chuyên nghiệp hơn, vươn xa hơn và không đi chệch chủ trương xã hội hóa môn Billiards thành phố đã đề ra.