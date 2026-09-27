Lịch thi đấu Asian Games ngày 2/10: Nguyễn Thị Tâm tranh Huy chương Vàng boxing

Sắc đỏ trên khán đài cổ vũ cho võ sĩ Nguyễn Thị Tâm. (Ảnh: Bùi Lượng)

Theo chương trình thi đấu ngày 2/10, các vận động viên Việt Nam góp mặt ở boxing, breaking, bóng chuyền trong nhà nam, cầu mây, golf, jujitsu, taekwondo và vật.

Tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết boxing hạng 51kg nữ, nơi Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Trung Quốc lúc 13 giờ (giờ Nhật Bản, tức 11 giờ, giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để boxing Việt Nam cạnh tranh tấm Huy chương Vàng tại Đại hội.

Ở cầu mây, đội tuyển quadrant nam Việt Nam gặp Lào tại vòng sơ loại lúc 9 giờ, trước khi bước vào bán kết vào buổi chiều. Đội tuyển quadrant nữ Việt Nam cũng thi đấu bán kết lúc 14 giờ.

Golf tiếp tục vòng 3, với Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh tranh tài ở nội dung cá nhân nam; Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh thi đấu nội dung cá nhân nữ.

Ở jujitsu, Nguyễn Tất Lộc thi đấu hạng dưới 77kg nam; Lê Duy Thành và Lê Minh Nhựt tranh tài hạng dưới 94kg nam; Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân góp mặt ở hạng dưới 52kg nữ. Các nội dung đều diễn ra từ vòng loại đến bán kết trong ngày.

Taekwondo có Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu vòng 1/8 nội dung thực tế ảo. Ở các nội dung đối kháng, Nguyễn Thị Loan tranh tài hạng dưới 49kg nữ, Nguyễn Hồng Trọng ở hạng dưới 58kg nam và Trần Thị Ánh Tuyết ở hạng dưới 67kg nữ.

Môn vật có Đỗ Ngọc Linh bước vào vòng loại trực tiếp hạng 50kg vật tự do nữ. Trong khi đó, môn breaking có Nguyễn Thị Hồng Trâm, Võ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Thành Đạt tham dự các vòng tuyển chọn.

Ở bóng chuyền trong nhà nam, Việt Nam gặp Indonesia trong trận phân hạng 9-12 lúc 19 giờ.

Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức.

Khán giả có thể theo dõi Asian Games trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm có: FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime, SCTV.

https://nhandan.vn/lich-thi-dau-asian-games-ngay-210-nguyen-thi-tam-tranh-huy-chuong-vang-boxing-post992485.html