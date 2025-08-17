Chi tiết lịch thi đấu Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025

U23 Việt Nam dự Giải U23 Đông Nam Á 2025 với tư cách nhà ĐKVĐ. Ảnh: TTXVN

Giải U23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 29/7 tại Indonesia. Giải có sự tham dự của 10 đội và được chia làm 3 bảng đấu. Bảng A bao gồm các đội U23 Indonesia, U23 Malaysia, U23 Philippines, U23 Brunei; bảng B có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Lào, U23 Campuchia; bảng C là U23 Thái Lan, U23 Timor Leste và U23 Myanmar.

Theo thể thức thi đấu, các đội bóng tại mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Ba đội đứng đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Các lượt trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 25/7, trận tranh hạng ba vào ngày 27/7 và trận chung kết diễn ra ngày 28/7.

Việt Nam, Indonesia và Thái Lan là 3 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. U23 Việt Nam đang là đội giàu thành tích nhất giải với 2 lần liên tiếp đăng quang. Thái Lan và Indonesia mỗi đội mới vô địch 1 lần.

U23 Việt Nam tham dự giải đấu với tư cách là đương kim vô địch hai mùa giải liên tiếp (2022, 2023). Do vậy, toàn đội nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá là rơi vào bảng đấu dễ chịu khi các đối thủ không quá mạnh. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Lào vào ngày 19/7 và U23 Campuchia vào ngày 22/7.

Lịch thi đấu vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025

Ngày 15/7

17 giờ: U23 Malaysia - U23 Philippines

20 giờ: U23 Indonesia - U23 Timor Leste

Ngày 16/7

17 giờ: U23 Campuchia - U23 Lào

20 giờ: U23 Myanmar - U23 Timor Leste

Ngày 18/7

17 giờ: U23 Brunei - U23 Malaysia

20 giờ: U23 Philippines - U23 Indonesia

Ngày 19/7

17 giờ: U23 Việt Nam - U23 Lào

20 giờ: U23 Timor Leste - U23 Thái Lan

Ngày 21/7

17 giờ: U23 Indonesia - U23 Malaysia

20 giờ: U23 Philippines - U23 Brunei

Ngày 22/7

17 giờ: U23 Thái Lan - U23 Myanmar

20 giờ: U23 Việt Nam - U23 Campuchia