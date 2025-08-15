  • Huế ngày nay Online
Hơn 1.000 VĐV tranh tài tại giải cầu lông các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng 2025

ClockThứ Sáu, 15/08/2025 21:32
HNN.VN - Giải cầu lông các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng lần thứ VII - 2025 tranh cúp Vũ Bảo khai mạc tối 15/8 tại Nhà văn hóa lao động thành phố. Đây là giải đấu có số VĐV tham dự kỷ lục qua 7 lần tổ chức.

Khởi tranh giải cầu lông các trường cao đẳng, đại học Giải cầu lông, bóng bàn có số lượng vận động viên tham gia đông kỷ lục

 Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Phan Thanh Hải cổ vũ các VĐV "nhí" tham dự giải

Quy tụ hơn 1.000 VĐV phong trào xuất sắc đến từ 52 CLB của TP. Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang…, tại giải, các VĐV tranh tài ở 11 nhóm tuổi với 33 bộ huy chương.

Với số lượng câu lạc bộ và VĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay, giải đấu đã cho thấy chất lượng và sức hút ngày càng lớn.

“Bên cạnh tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giải còn là dịp để tìm kiếm các gương mặt tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển của nền thể thao thành phố, góp phần kích cầu du lịch, lan tỏa thêm về hình ảnh một thành phố Festival xinh đẹp, thơ mộng, an toàn, thân thiện và mến khách đến với bạn bè trên cả nước”, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Giải kết thúc ngày 17/8.

HÀN ĐĂNG
