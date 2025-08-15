Hơn 1.000 VĐV tranh tài tại giải cầu lông các câu lạc bộ TP. Huế mở rộng 2025

Giá m đốc Sở Văn hóa & Thể thao Phan Thanh Hải cổ vũ các VĐV "nhí" tham dự giả i

Quy tụ hơn 1.000 VĐV phong trào xuất sắc đến từ 52 CLB của TP. Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang…, tại giải, các VĐV tranh tài ở 11 nhóm tuổi với 33 bộ huy chương.

Với số lượng câu lạc bộ và VĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay, giải đấu đã cho thấy chất lượng và sức hút ngày càng lớn.

“Bên cạnh tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giải còn là dịp để tìm kiếm các gương mặt tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển của nền thể thao thành phố, góp phần kích cầu du lịch, lan tỏa thêm về hình ảnh một thành phố Festival xinh đẹp, thơ mộng, an toàn, thân thiện và mến khách đến với bạn bè trên cả nước”, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Giải kết thúc ngày 17/8.