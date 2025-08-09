  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao

ClockChủ Nhật, 07/09/2025 16:36
HNN.VN - Chiều 6/9, sân bóng thôn Nam Khe Dài rộn ràng tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ trong lễ khai mạc giải bóng đá nam xã Lộc An. Giải đấu do UBND xã tổ chức, quy tụ các đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn.

Sự tham gia của các đội liên quân mang lại không khí sôi động cho giải bóng đá 

Điểm đặc biệt của giải năm nay là sự tham gia của các đội liên quân. Sau khi ba xã Lộc An, Lộc Hòa và Lộc Điền sáp nhập, nhiều thôn đã liên kết 2 – 3 thôn để thành lập đội bóng, tạo sự đa dạng và phong phú cho giải. Điều này không chỉ tăng thêm sức mạnh cho từng đội mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư.

Giải chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn:

Bảng A: FC Miêu Nha – Đông An, Trung Thượng – Tây, Liên quân Lộc Hòa, FC Sư Lỗ – Lương Quý Phú. Bảng B: Nam Trạch – Nam Phổ Hạ, Trung Chánh – Bát Sơn, FC An Lại, Xuân Lai – Đông Nam. Bảng C: Đồng Xuân – Lương Điền Thượng, Phú Môn – Hải Hà – Châu Thành, Quê Chữ – Lương Điền Đông.

Ngay trong ngày khai mạc, những trận đấu đầu tiên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng gay cấn, kịch tính. Sân bóng thôn Nam Khe Dài chật kín khán giả, ai nấy đều hào hứng, mang theo cờ, trống, băng rôn để tiếp lửa cho đội bóng quê hương.

Không khí sôi động trên sân còn được nhân lên bởi sự háo hức của cổ động viên. Em Tiến Đạt, học sinh lớp 7 Trường THCS Lộc An, chia sẻ:

“Em đã chờ đợi mùa giải này từ lâu, hy vọng UBND xã sẽ tổ chức thường niên để chúng em có thêm sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và thỏa đam mê bóng đá.”

Chị Thanh Hằng, người dân thôn Nam Phổ Hạ cũng bày tỏ sự phấn khởi: “Những giải đấu như thế này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp bà con có dịp gặp gỡ, giao lưu. Mong rằng địa phương sẽ duy trì các hoạt động thể thao trong những dịp lễ lớn để tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, đoàn kết.”

Vượt ra ngoài ý nghĩa thể thao, giải bóng đá nam xã Lộc An còn là minh chứng cho sự đồng lòng và đoàn kết của người dân sau khi sáp nhập hành chính. Trên vùng đất Xứ Truồi – nơi có dòng sông Hưng Bình hiền hòa và núi Ứng Lãnh hùng vĩ – người dân 3 xã cũ nay đã có thêm cơ hội để cùng nhau chia sẻ, gắn bó, xây dựng đời sống văn hóa phong phú. Những cú sút, pha bóng đẹp mắt không chỉ mang lại cảm xúc cho người xem, mà còn thổi bùng tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng thuận từ chính quyền đến người dân, Giải bóng đá nam xã Lộc An 2025 hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, đồng thời làm dày thêm truyền thống văn hóa đoàn kết của vùng quê giàu bản sắc. Với những phong trào lành mạnh, ý nghĩa và bổ ích, người dân 3 xã Lộc An, Lộc Hoặc, Lộc Điền cũ sẽ cùng nhau làm nên một Xứ Truồi yêu thương.

NGÔ CÔNG TẤN
 Từ khóa: Giải bóng đánamxã Lộc An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cứu em nhỏ đuối nước, một thanh niên tử vong

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP. Huế cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích sau vụ đuối nước vào chiều ngày 22/7 ở hồ nước khu vực nghĩa trang thuộc thôn 1B, phường Phú Bài.

Cứu em nhỏ đuối nước, một thanh niên tử vong
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Cách đổi tên tiktok hay cho nam và nữ

Dù bạn là nam hay nữ thì một cái tên hay cũng sẽ giúp bạn tạo dấu ấn riêng và tăng sức hút cho trang cá nhân tiktok của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đổi tên tiktok hay. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn Cách đổi tên tiktok hay cho nam và nữ nhanh chóng, đơn giản với những các tên hay, ý nghĩa, hợp xu hướng. Hãy cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây.

Cách đổi tên tiktok hay cho nam và nữ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top