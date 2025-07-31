  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Xuất hiện tuyến đường di cư bất hợp pháp mới từ Bắc Phi sang châu Âu

ClockThứ Hai, 11/08/2025 10:28
Lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã bắt giữ 1 chiếc thuyền gỗ chở 38 người di cư cập bờ miền Nam nước này, cho thấy đây có thể là dấu hiệu của tuyến di cư mới từ Bắc Phi sang châu Âu.

Lượng người di cư bất hợp pháp đến Anh cao kỷ lụcLượng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu giảm 30% trong quý I/2025

Thuyền chở người di cư chìm trên Địa Trung Hải ngày 31/12/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, truyền thông khu vực tối 10/8 (giờ địa phương) đưa tin lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã bắt giữ 1 chiếc thuyền gỗ chở 38 người di cư - gồm 25 nam giới, 6 phụ nữ và 7 trẻ em - cập bờ miền Nam nước này.

Nhà chức trách cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tuyến di cư mới từ Bắc Phi sang châu Âu.

Con thuyền đã đến bãi biển gần thị trấn Vila do Bispo, tỉnh Algarve, vào tối 8/8. Nhiều người trên thuyền ở trong tình trạng suy kiệt, có dấu hiệu mất nước và hạ thân nhiệt. 10 người đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Nhà chức trách chưa công bố quốc tịch hay điểm xuất phát của nhóm di cư. Tuy vậy, truyền thông khu vực cho biết những người di cư xuất phát từ Maroc và vượt biển suốt 6 ngày trước khi tới Bồ Đào Nha.

Những năm gần đây, hàng trăm nghìn người di cư đã vượt Địa Trung Hải để đến Nam Âu, song các hành trình hiếm khi hướng đến Bồ Đào Nha - quốc gia nằm ở khu vực Tây Nam châu Âu, bên bờ Đại Tây Dương./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: xuất hiệntuyến đườngdi cư bất hợp phápBắc Phichâu Âu
