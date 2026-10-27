  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Châu Âu khẳng định trách nhiệm an ninh

ClockThứ Tư, 28/10/2026 08:33
Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp ngày 26/10 tại Paris (Pháp), các Bộ trưởng Quốc phòng nhóm E5 gồm 5 nước châu Âu, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Anh, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan, khẳng định sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong NATO và nhấn mạnh, Mỹ là đồng minh không thể thiếu.

Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và BỉBước chuyển chiến lược của quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu ÂuTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ)

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA) 

Cùng dự họp có Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas.

Tuyên bố chung của E5 nêu rõ, châu Âu cần đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình và đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động chung của NATO. Mỹ là đồng minh không thể thiếu, sự hiện diện và cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu có ý nghĩa thiết yếu bảo đảm NATO vững mạnh và đáng tin cậy. Các Bộ trưởng nhấn mạnh, nhóm E5 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh khác. 5 nước nhất trí hướng tới mục tiêu “xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn trong một NATO vững mạnh hơn”, thông qua kế hoạch phối hợp được xây dựng minh bạch với Mỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh, châu Âu cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng và năng lực quốc phòng để tăng cường sức mạnh trong NATO.

Cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng E5 diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu thúc đẩy tăng cường năng lực tự bảo đảm an ninh, trong khi Mỹ có kế hoạch điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại khu vực. Tháng 5 vừa qua, Mỹ thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, tương đương khoảng 15% trong tổng số 36.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này. Tiến trình rút quân diễn ra trong vòng 6 đến 12 tháng.

https://nhandan.vn/chau-au-khang-dinh-trach-nhiem-an-ninh-post998479.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Châu Âukhẳng địnhtrách nhiệman ninh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Mục tiêu được Công an thành phố đặt ra tại Hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự (ANTT).

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm
Bước chuyển chiến lược của quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24/10, theo lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Bước chuyển chiến lược của quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu
Bảo đảm an ninh năng lượng

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Để nền kinh tế tăng tốc, yêu cầu đặt ra với ngành điện là bảo đảm đủ sản lượng, đáp ứng các phụ tải mới với yêu cầu ngày càng cao về tính liên tục, ổn định và chất lượng.

Bảo đảm an ninh năng lượng
Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang có những chuyển biến sâu sắc, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO
Người thợ điện luôn nhận phần việc khó

Gần 9 năm gắn bó với nghề điện, anh Đồng Sĩ Trình, công nhân quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ áp, Tổ Quản lý vận hành đường dây và trạm, Điện lực Phú Vang, Công ty Điện lực Huế luôn nhận những phần việc khó, từ giữ an toàn lưới điện đến khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia các công trình trọng điểm trong, ngoài địa phương.

Người thợ điện luôn nhận phần việc khó

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top