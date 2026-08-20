Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 20/8, Ảnh - chinhphu.vn/TH

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin phía Mỹ nêu tên 40 đối tác có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại và hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm các cam kết; nỗ lực của Việt Nam đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, qua đó duy trì quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi; đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam.