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Thế giới

Nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong củng cố hòa bình và hợp tác

ClockThứ Năm, 20/08/2026 09:25
Ngày 19/8, thảo luận bàn tròn về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong củng cố hòa bình, phát triển và hợp tác giữa các dân tộc đã diễn ra tại trụ sở hãng thông tấn TASS tại Moskva.

Dấu ấn đậm nét và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam tại diễn đàn khu vực AMM-59Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm tại UNESCOViệt Nam là nhân tố quan trọng trong tăng cường quan hệ ASEAN-NgaViệt Nam khẳng định vai trò chủ động trong kiến tạo hòa bình và phát triển

Quang cảnh buổi thảo luận. (Ảnh: THANH THỂ)

Tham gia thảo luận, có Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách kinh tế, Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Stanislav Naumov; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga Evgenia Aksenova; Phó hiệu trưởng Đại học Nhân văn quốc gia Nga Olga Pavlenko; Nghệ sĩ nhân dân Nga, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất Igor Matvienko; đại diện Belarus tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 Anastasia Kravchenko.

Trước đó, ngày 24/7, tại thủ đô Moskva, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy đã công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy vì đã có những đóng góp to lớn vào củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Các ý kiến tại cuộc thảo luận nhấn mạnh, việc trao Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng cho vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.

Các diễn giả cũng đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Về kinh tế, các ý kiến nhấn mạnh Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Nga ngày càng được mở rộng, từ thương mại, đầu tư, thanh toán đến triển khai các dự án cơ sở hạ tầng.

Các diễn giả cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân văn trong tăng cường lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối tác; đồng thời dành sự quan tâm tới tiến trình phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh việc đất nước đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng với quốc tế, đồng thời duy trì bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh nền tảng lịch sử, truyền thống hữu nghị và sự tin cậy giữa Việt Nam và Nga là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố quan hệ trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực hợp tác được đề cập gồm năng lượng, khoa học-công nghệ, giáo dục, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân...

Các diễn giả cũng cho rằng, Việt Nam và Nga còn nhiều tiềm năng mở rộng các dự án hợp tác công nghệ cao, trong đó có năng lượng, khoa học hạt nhân và dược phẩm, đồng thời tăng cường phối hợp trong các cơ chế hội nhập khu vực.

Các đại biểu đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ, hợp tác trong các ngành công nghiệp sáng tạo, văn hóa và truyền thông, qua đó giúp thế hệ trẻ Việt Nam và Nga hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của mỗi nước.

https://nhandan.vn/nhan-manh-vai-tro-cua-viet-nam-trong-cung-co-hoa-binh-va-hop-tac-post982895.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: nhấn mạnhvai tròViệt Namcủng cốhòa bìnhhợp tác
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