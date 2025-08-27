  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Việt Nam, Cuba ưu tiên hợp tác 3 lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư

ClockThứ Tư, 27/08/2025 15:01
Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9, tại Hà Nội diễn ra Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Biểu tượng của tình đoàn kết huyền thoại Việt Nam-CubaCuba ghi nhận đóng góp nổi bật của doanh nghiệp Việt Nam

 Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp gồm 2 phần chính, một phần do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba đồng chủ trì; một phần do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Déborah Rivas Saavedra chủ trì.

Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá toàn diện các kết quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực theo thỏa thuận tại Biên bản Kỳ họp lần thứ 41 và thống nhất nội dung hợp tác giai đoạn 2025-2026, thúc đẩy các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trọng điểm, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Tại Kỳ họp này, hai bên sẽ thống nhất các phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu. 

Các lĩnh vực này gồm nông nghiệp và an ninh lương thực với việc hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo bền vững, chuyển giao công nghệ, nhân rộng kết quả từ các mô hình hợp tác mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba. Công nghệ sinh học và y tế với việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học và y tế, thúc đẩy triển khai các dự án liên doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân và công nghệ sinh học phục vụ ngành nông nghiệp. Năng lượng với việc triển khai dự án điện mặt trời, góp phần giúp Cuba giải quyết tình trạng thiếu điện hiện nay.

Kỳ họp lần thứ 42 tái khẳng định cam kết của cả hai Chính phủ trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư và kinh doanh. Các văn kiện hợp tác quan trọng sẽ được ký kết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác trong giai đoạn sắp tới.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Việt NamCubaưu tiênhợp táclĩnh vựckinh tếthương mạiđầu tư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 17

Chiều 26/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua nhân dịp thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 17 Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore.

Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 17
Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình

Ngày 26/8, tại xã A Lưới 1, diễn ra lễ ký kết quy chế kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng TP. Huế (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Biểu tượng của tình đoàn kết huyền thoại Việt Nam-Cuba

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được tổ chức trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô Havana dưới sự chủ trì của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 9 Biểu tượng của tình đoàn kết huyền thoại Việt Nam-Cuba

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top