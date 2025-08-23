Trung tâm điều trị bỏng Thụy Sĩ quá tải, nạn nhân cháy quán bar phải chuyển sang nước láng giềng

Lực lượng an ninh phong toả hiện trường vụ cháy nổ quán bar ở khu trượt tuyết Crans-Montana thuộc bang Valais Canton, miền Tây Nam Thuỵ Sĩ ngày 1/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ The New York Times (Mỹ) dẫn lời một quan chức tại Geneva ngày 1/1 xác nhận các cơ sở điều trị bỏng tại Zurich và Lausanne cũng như trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia ở thủ đô đều đã quá tải.

Theo bác sĩ Robert Larribau - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Geneva, khoảng 50 người đã bị bỏng nghiêm trọng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở quán bar Le Constellation, thị trấn Crans-Montana thuộc bang Valais.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra ở thời điểm có nhiều người tụ tập đón mừng thời khắc bước sang năm mới. Chuông báo động ở nhà hàng vang lên vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 1/1 (giờ địa phương).

Theo bác sĩ Larribau, giới chức tại Bern đang phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) để tìm kiếm các bệnh viện ở những quốc gia láng giềng có thể tiếp nhận một phần nạn nhân. Ông cho biết, việc chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện tại Đức, Italy và Pháp bắt đầu trong các ngày 1 và 2/1.

Cũng theo bác sĩ Larribau, bệnh viện gần hiện trường vụ cháy nhất, ở thành phố Sion (Thụy Sĩ), đã rơi vào tình trạng quá tải trong những giờ đầu do lượng nạn nhân dồn về quá đông. Bệnh viện này được cho là đã tiếp nhận khoảng 60 người.

Bên cạnh đó, 22 người khác được đưa đến Lausanne, gấp đôi khả năng tiếp nhận của trung tâm điều trị bỏng tại đây. Thêm 16 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Zurich, và 8 người được đưa đến một bệnh viện ở Bern.

Bốn trường hợp trong độ tuổi từ 15 đến khoảng 25, được đưa đến Bệnh viện Đại học Geneva. Bác sĩ Larribau xác nhận trong đó có 2 nạn nhân đang điều trị trong khoa hồi sức tích cực và cần được chuyển viện sớm có thể để tiếp nhận điều trị chuyên sâu.

Ông bổ sung rằng ba người khác bị gãy xương và gặp các chấn thương không do bỏng, đã tự di chuyển đến một bệnh viện khác ở Geneva.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời khẳng định cơ quan chức năng đang chạy đua với thời gian để chữa trị cho những người bị thương.

Để tưởng nhớ các nạn nhân, Thụy Sĩ sẽ treo cờ rủ trong 5 ngày. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Valais - ông Frederic Gisler xác nhận có 40 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy núi Alps. Le Constellation mở cửa hằng ngày. Ban ngày, quán hoạt động như một quán cà phê, còn buổi tối là quán bar và địa điểm gặp gỡ của người dân địa phương, cũng như khách du lịch quốc tế. Theo thông tin công khai, quán có sức chứa khoảng 300 người, cộng thêm chỗ ngồi ở phần sân hiên.