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Thế giới

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng trừng phạt nhằm vào Nga

ClockThứ Bảy, 17/10/2026 15:03
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan trên diện rộng của Mỹ nhằm vào Nga, sau khi ký ban hành luật này vào tháng trước.

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Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: CGTN 

Theo kênh NBC News, ngày 16-10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo với cơ quan lập pháp việc quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan được quy định trong Đạo luật Lindsey Graham. Động thái này nhằm phục vụ lợi ích quốc gia.

Sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, Đạo luật Lindsey Graham được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 9. Đạo luật trao quyền cho Tổng thống Donald Trump áp thuế tới 100% lên các bên mua dầu mỏ và khí đốt lớn của Nga.

Đồng thời, chính quyền Mỹ được phép mở rộng các biện pháp cấm vận, trừng phạt toàn diện nhắm vào ngành năng lượng, quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao, bên cạnh việc duy trì các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Việc ông Donald Trump đảo ngược lập trường về các biện pháp trừng phạt Nga diễn ra sau thỏa thuận đạt được với Tổng thống Vladimir Putin ngày 9-10, theo đó cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng trừng phạt.
Theo sggp.org.vn
 Từ khóa: Tổng thống Mỹký sắc lệnhmiễn áp dụngtrừng phạtNga
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