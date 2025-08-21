Tạo dấu ấn sâu đậm của Việt Nam trong Năm APEC 2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định việc đăng cai Năm APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm, khẳng định vị thế chiến lược về kinh tế, thương mại trong định hình trật tự kinh tế quốc tế mới. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo 18 bộ, ngành, cơ quan là thành viên của Uỷ ban Quốc gia APEC 2027. Lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Phiên họp nhằm rà soát tiến độ thành lập, kiện toàn các Tiểu ban và Ban Thư ký; xác định lộ trình công việc từ nay đến năm 2027; rà soát công tác chuẩn bị và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng tại các tỉnh, thành phố đăng cai các hoạt động của Năm APEC, đặc biệt là tại Phú Quốc – nơi sẽ diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng khẳng định việc đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu, triển khai triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm, khẳng định vị thế chiến lược về kinh tế, thương mại trong định hình trật tự kinh tế quốc tế mới.

Với tầm quan trọng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức Năm APEC 2027 thành công về mọi mặt, từ nội dung đến công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, văn hóa; tạo dấu ấn sâu đậm của Việt Nam và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng giao Ban Thư ký tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại Phiên họp, hoàn thiện kế hoạch công tác tổng thể của Uỷ ban giai đoạn 2025-2027, làm cơ sở cho các Tiểu ban xây dựng chương trình công tác.

Các bộ, ngành thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2025 tích cực tham gia các hoạt động của Năm APEC 2025 tại Hàn Quốc và Năm APEC 2026 tại Trung Quốc, làm cơ sở để chuẩn bị tốt nhất cho Năm APEC 2027. Ảnh: VGP/Hải Minh

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn tất việc thành lập, kiện toàn 5 Tiểu ban và Ban Thư ký trong tháng 8/2025; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm 20205 và cả giai đoạn 2025-2027 trong đầu tháng 9.

Các bộ, ngành thành viên của Uỷ ban Quốc gia APEC 2025 tích cực tham gia các hoạt động của Năm APEC 2025 tại Hàn Quốc và Năm APEC 2026 tại Trung Quốc, vừa thể hiện ủng hộ, tranh thủ thúc đẩy các vấn đề Việt Nam quan tâm, làm cơ sở để chuẩn bị tốt nhất cho Năm APEC 2027.

Nhấn mạnh việc hình thành ý tưởng chủ đề, ưu tiên của Năm APEC có ý nghĩa rất quan trọng, Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Tiểu ban Nội dung sớm xây dựng chủ đề, ưu tiên cho Năm APEC 2027; tổ chức nhiều hình thức tham vấn khác nhau với các nền kinh tế thành viên APEC, nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc – chủ nhà APEC năm 2025 và 2026, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đối với tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm, tinh thần chủ động của tình trong việc triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ APEC, nhấn mạnh tinh thần các dự án hạ tầng, đặc biệt là Trung tâm Hội nghị, phải hoàn thành trước từ 3-6 tháng.

Bên cạnh cơ sở vật chất, tỉnh An Giang cần bố trí quỹ đất xây dựng Công viên APEC – không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, văn hoá của các nền kinh tế thành viên APEC theo đúng thông lệ, tạo điểu nhấn du lịch cho địa phương.

Ủy ban Quốc gia APEC 2027 dự kiến họp phiên thứ hai vào đầu tháng 12/2025 để rà soát tiến độ và chuẩn bị cho các hoạt động năm 2026./.