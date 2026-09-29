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Thế giới

Philippines đưa hơn 1.400 người đi sơ tán sau khi núi lửa Mayon phun trào

ClockChủ Nhật, 01/11/2026 08:45
Các quan chức địa phương tỉnh Albay, miền bắc Philippines hôm nay (31/10) cho biết, hơn 1.400 người đã được đưa đi sơ tán sau khi núi lửa Mayon phun trào vào ngày hôm qua.

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Núi lửa Mayon trong một đợt phun trào. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Những người dân được đưa đi sơ tán sinh sống trong bán kính 6km - vùng nguy hiểm thường trực (PDZ) - quanh núi lửa đã được chuyển đến những khu vực an toàn hơn. Cảnh sát Quốc gia Philippines cấm người dân đi vào vùng PDZ do lo ngại các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Núi lửa Mayon đã trải qua một vụ phun trào "có cường độ vừa phải" vào khoảng 11 giờ 53 phút sáng (giờ địa phương) ngày 30/10, tạo ra một cột khói cao tới 3.000m so với miệng núi lửa. Cùng ngày, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) đã nâng mức cảnh báo của núi lửa từ cấp 2 lên cấp 3, với cấp 5 là mức cao nhất.

Tờ Thời báo Manila đưa tin, PHIVOLCS cảnh báo về khả năng xảy ra sạt lở đá, lở đất, mảnh vỡ bắn ra, dòng dung nham, phun trào dung nham, dòng chảy vật chất núi lửa, các vụ nổ có cường độ vừa phải và lũ bùn trong trường hợp mưa lớn và kéo dài.

PHIVOLCS cũng báo cáo rằng cột khói núi lửa có thể đạt độ cao từ 100 đến 3.000m so với miệng núi lửa, với lượng khí thải từ vừa phải đến lớn, lan tỏa về hướng tây bắc và tây nam.

Núi lửa Mayon, nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines, có lịch sử về các vụ phun trào dữ dội dẫn đến các cuộc sơ tán quy mô lớn.

https://nhandan.vn/philippines-dua-hon-1400-nguoi-di-so-tan-sau-khi-nui-lua-mayon-phun-trao-post999433.html?gidzl=YfhTBkqxZHY8XzGkuoQ85eEDroF_BuiIpj_G8AXyt1FDZu8agoNR5P-7Yd6e8zGHpOID9Z9IacW1wJk06W

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Philippinessơ tánMayonphun trào
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