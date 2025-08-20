Phát hiện loài khủng long mới giúp hé lộ bí ẩn tiến hóa ở Kỷ Jura

Đây là loài khủng long ăn cỏ cổ dài, thuộc nhóm chân thằn lằn (sauropod), với chiều dài cơ thể ước tính khoảng 12m. Các nhà nghiên cứu cho biết Huashanosaurus qini có nhiều đặc điểm giải phẫu độc đáo, khác biệt với các loài sauropod đã biết trước đây. Đặc biệt, cấu trúc xương cho thấy đây là một trong những loài khủng long cổ dài nguyên thủy nhất được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Trung Quốc.

Phát hiện trên mang ý nghĩa khoa học quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa cũng như sự phân bố địa lý của nhóm khủng long cổ dài trên thế giới. Các nhà khoa học nhận định, sự tồn tại của Huashanosaurus qini cho thấy khu vực Nam Trung Quốc từng là môi trường sinh sống đa dạng của các loài khủng long ăn cỏ lớn, đồng thời có thể đóng vai trò là một trong những trung tâm tiến hóa ban đầu của sauropod.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục ghi nhận các phát hiện hóa thạch khủng long mới tại nhiều địa phương, củng cố vị thế là một trong những quốc gia có nguồn tư liệu hóa thạch phong phú hàng đầu thế giới. Giới nghiên cứu hy vọng những phát hiện này sẽ tiếp tục giúp giải mã bức tranh toàn diện hơn về sự phát triển của các loài khủng long trong tiến trình lịch sử Trái Đất.