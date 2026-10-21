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Thế giới

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại khu vực Đông Bắc Nigeria

ClockChủ Nhật, 25/10/2026 14:33
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ngày 24/10, Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng thực hiện tại làng Binnari, bang Taraba, miền Đông Bắc Nigeria, vào trước đó một ngày.

Số ca tử vong do dịch sốt Lassa ở Nigeria tăng lên 237 người

Cảnh tàn phá khi các tay súng tấn công và phóng hỏa ở khu vực Woro và Nuku ở bang Kwara, Nigeria. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN) 

Trong thông báo ngày 24/10, cảnh sát Nigeria cho hay một nhóm tay súng đã tiến vào làng Binnari và nổ súng. Các đối tượng cũng cướp phá, lấy đi lương thực và hàng hóa tại các cửa hàng trong làng.

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, cảnh sát ban đầu xác nhận có 10 người thiệt mạng. Tuy nhiên, số người tử vong đã tăng lên ít nhất 40 người sau khi lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm các thi thể trong ngày 24/10.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền bắc Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh và bảo vệ dân thường.

Khu vực này đang chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công do những nhóm tội phạm có vũ trang thực hiện. Các nhóm này thường đột kích các ngôi làng, bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc và cướp gia súc.

Sau vụ tấn công, chỉ huy cảnh sát bang Taraba, ông Edwin Ogbegaghagha, đã yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh. Lực lượng cảnh sát, quân đội và các đơn vị an ninh liên quan của Nigeria đã được triển khai tới khu vực để ngăn chặn những vụ tấn công tiếp theo, duy trì trật tự và truy bắt các đối tượng gây án.

Cảnh sát đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cung cấp thông tin hữu ích cho cơ quan chức năng.

https://nhandan.vn/it-nhat-40-nguoi-thiet-mang-trong-vu-tan-cong-tai-khu-vuc-dong-bac-nigeria-post997894.html?gidzl=YP9mEwY3yXcBZtaxff_w7u25U3kwdw4RpTuiEkt4fKtFqdawlPBrIvk8VMhkaw9ApjSjPZ8K8heLh8F_6m

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: tấn côngkhu vựcĐông BắcNigeria
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