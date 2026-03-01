Châu Âu đối mặt làn sóng di cư mới

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) ngày 19/3/2026. (Ảnh: XINHUA)

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussel (Bỉ) ngày 19/3 nhấn mạnh rằng, thời điểm hiện tại xung đột tại Trung Đông chưa gây ra dòng người di cư ngay lập tức hướng về châu Âu, song EU vẫn cần duy trì mức độ cảnh giác và sẵn sàng các công tác chuẩn bị cần thiết.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang dấy lên lo ngại về việc tái diễn cuộc khủng hoảng di cư vào châu Âu năm 2015, các nhà lãnh đạo EU khẳng định sẵn sàng huy động toàn diện các công cụ ngoại giao, pháp lý, hoạt động và tài chính, để ngăn chặn làn sóng di cư vào EU và bảo đảm an ninh ở châu Âu. Văn kiện của Hội nghị nêu rõ: An ninh và việc kiểm soát biên giới bên ngoài của EU sẽ tiếp tục được tăng cường.

Trong nỗ lực củng cố vị thế hàng hải của EU, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng cần triển khai thêm các nguồn lực để tăng cường hai hoạt động an ninh hàng hải hiện có. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông giảm leo thang căng thẳng và kiềm chế tối đa, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

