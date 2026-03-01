Châu Âu đối mặt làn sóng di cư mới

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 08:21
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết theo dõi sát diễn biến xung đột có thể lan rộng ở Trung Đông nhằm ngăn chặn nguy cơ làn sóng di cư mới vào châu Âu.

Xuất hiện tuyến đường di cư bất hợp pháp mới từ Bắc Phi sang châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) ngày 19/3/2026. (Ảnh: XINHUA) 

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussel (Bỉ) ngày 19/3 nhấn mạnh rằng, thời điểm hiện tại xung đột tại Trung Đông chưa gây ra dòng người di cư ngay lập tức hướng về châu Âu, song EU vẫn cần duy trì mức độ cảnh giác và sẵn sàng các công tác chuẩn bị cần thiết.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang dấy lên lo ngại về việc tái diễn cuộc khủng hoảng di cư vào châu Âu năm 2015, các nhà lãnh đạo EU khẳng định sẵn sàng huy động toàn diện các công cụ ngoại giao, pháp lý, hoạt động và tài chính, để ngăn chặn làn sóng di cư vào EU và bảo đảm an ninh ở châu Âu. Văn kiện của Hội nghị nêu rõ: An ninh và việc kiểm soát biên giới bên ngoài của EU sẽ tiếp tục được tăng cường.

Trong nỗ lực củng cố vị thế hàng hải của EU, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng cần triển khai thêm các nguồn lực để tăng cường hai hoạt động an ninh hàng hải hiện có. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông giảm leo thang căng thẳng và kiềm chế tối đa, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm nhân đạo

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 63 triệu euro (hơn 74 triệu USD) cho Somalia. Gói tài chính dành cho những mảnh đời khốn khổ ở quốc gia Đông Phi nghèo đói thắp lên hy vọng cho người dân Somalia.

Gặp Huế ở Europa

Trong thần thoại Hy Lạp, Thần Zeus tối cao đã biến thành một con bò mộng để quyến rũ một công chúa xinh đẹp là nàng Europa. Khi nàng cưỡi lên lưng, bò mộng đã đưa nàng vượt biển đến hòn đảo Crete, nơi nàng sinh ra các vị vua vĩ đại, được xem là ẩn dụ cho sự ra đời của nền văn minh châu Âu. Và do đó, tên của châu Âu cũng được đặt theo tên của nàng - Europa, sau này được gọi bằng cái tên phổ biến là Europe.

Biến cam kết thành hành động

Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế của khối với lộ trình nghiêm ngặt, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Châu Âu khẳng định đoàn kết với Đan Mạch

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/1, khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, đồng thời, nhấn mạnh rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ là không thể thương lượng.

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.

