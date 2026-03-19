  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đồng minh

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 15:40
Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có thương mại và tình hình tại Trung Đông. Mỹ đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Nhật Bản và mối quan hệ trên mọi phương diện đều rất tốt đẹp.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh mong muốn Nhật Bản và Mỹ thảo luận để cùng củng cố sức mạnh quốc gia, thúc đẩy ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, bảo đảm an ninh kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng và năng lượng…

Nhà lãnh đạo Nhật Bản tin tưởng vào vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu, trong bối cảnh môi trường an ninh trên toàn thế giới đang ở trong tình trạng vô cùng khắc nghiệt và nền kinh tế toàn cầu đang chịu những tác động rất nặng nề.

Tại hội đàm, hai bên cũng ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông kỳ vọng Nhật Bản sẽ “tăng cường đóng góp” trong nỗ lực bảo vệ tuyến hàng hải trọng yếu này.

Sau cuộc hội đàm, Mỹ và Nhật Bản đã công bố dự án trị giá 40 tỷ USD nhằm xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới tại Mỹ. Hai bên cũng công bố kế hoạch hành động về phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu; thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện, đồng thời củng cố tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

https://nhandan.vn/my-va-nhat-ban-thuc-day-quan-he-dong-minh-post949910.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: MỹNhật Bảnthúc đẩyquan hệ đồng minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. Hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top