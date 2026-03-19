Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đồng minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có thương mại và tình hình tại Trung Đông. Mỹ đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Nhật Bản và mối quan hệ trên mọi phương diện đều rất tốt đẹp.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh mong muốn Nhật Bản và Mỹ thảo luận để cùng củng cố sức mạnh quốc gia, thúc đẩy ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, bảo đảm an ninh kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng và năng lượng…

Nhà lãnh đạo Nhật Bản tin tưởng vào vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu, trong bối cảnh môi trường an ninh trên toàn thế giới đang ở trong tình trạng vô cùng khắc nghiệt và nền kinh tế toàn cầu đang chịu những tác động rất nặng nề.

Tại hội đàm, hai bên cũng ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông kỳ vọng Nhật Bản sẽ “tăng cường đóng góp” trong nỗ lực bảo vệ tuyến hàng hải trọng yếu này.

Sau cuộc hội đàm, Mỹ và Nhật Bản đã công bố dự án trị giá 40 tỷ USD nhằm xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới tại Mỹ. Hai bên cũng công bố kế hoạch hành động về phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu; thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện, đồng thời củng cố tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

https://nhandan.vn/my-va-nhat-ban-thuc-day-quan-he-dong-minh-post949910.html