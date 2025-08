Mỹ thí điểm thu tiền đặt cọc từ 5.000-15.000 USD với người xin visa du lịch và công tác ngắn hạn

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình thí điểm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/8, kéo dài trong một năm và được áp dụng cho các đối tượng xin thị thực không định cư loại B-1 (công tác) và B-2 (du lịch).

Thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ nêu rõ mức đặt cọc tối thiểu là 5.000 USD và tối đa là 15.000 USD. Số tiền này sẽ được hoàn lại khi đương đơn rời khỏi Mỹ đúng thời hạn quy định của thị thực. Ngược lại, những người ở quá hạn sẽ bị tịch thu số tiền trên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã liệt kê các tiêu chí áp dụng để xác định các quốc gia bị ảnh hưởng. Danh sách các nước này có thể được cập nhật trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết ước tính lượng người xin visa có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ hiện tại tiếp tục theo đuổi chính sách siết chặt nhập cư, tăng cường an ninh biên giới và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Ông cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 19 quốc gia với lý do an ninh quốc gia.

Một chương trình thử nghiệm tương tự từng được triển khai vào tháng 11/2020 (cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump) nhưng không được thực hiện đầy đủ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại quốc tế lao dốc.

Chưa thể ước tính chính xác số người bị ảnh hưởng, nhưng theo truyền thông phương Tây, những người này phần lớn sẽ đến từ các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh hoặc có tỉ lệ ở lại quá hạn cao như Chad, Eritrea, Haiti, Yemen...

Dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ năm 2023 cũng ghi nhận nhiều quốc gia châu Phi như Burundi, Djibouti và Togo có tỉ lệ ở lại quá hạn thị thực đáng báo động.

Hiệp hội Du lịch Mỹ ước tính chương trình này có phạm vi tương đối hẹp, chỉ ảnh hưởng tới khoảng 2.000 người xin visa, chủ yếu từ những quốc gia có lượng du khách đến Mỹ thấp.