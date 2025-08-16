  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ mạnh tay hủy hơn 6.000 thị thực du học sinh

ClockThứ Ba, 19/08/2025 15:16
Tổng cộng hơn 6.000 trường hợp thị thực bị hủy do vi phạm thời hạn lưu trú và luật pháp, trong đó phần lớn liên quan đến các hành vi hành hung, lái xe khi say rượu (DUI), trộm cắp và ủng hộ khủng bố.

Sinh viên tại Đại học Havard ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ). (Nguồn: Reuters/TTXVN) 

Ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã hủy hơn 6.000 thị thực du học kể từ khi Ngoại trưởng Marco Rubio nhậm chức cách đây 7 tháng.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng hơn 6.000 trường hợp thị thực bị hủy do vi phạm thời hạn lưu trú và luật pháp, trong đó phần lớn liên quan đến các hành vi hành hung, lái xe khi say rượu (DUI), trộm cắp và ủng hộ khủng bố.

Bộ trên không công bố chi tiết về quốc tịch của các du học sinh trong diện này.

Trong các phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington “mỗi ngày đều thu hồi thị thực của những kẻ cực đoan,” đặc biệt nhắm tới sinh viên tham gia biểu tình chống Israel, cáo buộc họ có hành động “bài Do Thái” - điều mà các nhà hoạt động bác bỏ.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng thúc đẩy trục xuất quy mô lớn đối với người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Truyền thông Mỹ cho biết trong tổng số trường hợp bị hủy thị thực, khoảng 200-300 trường hợp liên quan cáo buộc “ủng hộ khủng bố” theo quy định về tư cách không đủ điều kiện trong Sổ tay Ngoại giao Mỹ (Foreign Affairs Manual-FAM).

Các quan chức không nêu rõ sinh viên bị cáo buộc liên quan đến tổ chức nào.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích các trường đại học lớn như Harvard, cáo buộc dung túng “chủ nghĩa bài Do Thái” trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine giữa lúc xung đột tại Dải Gaza.

Tổng thống Trump thậm chí đe dọa cắt nguồn quỹ điều tra và tước quy chế miễn thuế của Harvard, động thái khiến một số nước châu Âu gia tăng học bổng để thu hút nhân tài.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định chính quyền có quyền cấp hoặc hủy thị thực mà không cần xem xét tư pháp./.

Theo vietnamplus.vn
