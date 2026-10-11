Mỹ chưa từng tổn thất nhiều máy bay đến thế kể từ Chiến tranh vùng Vịnh 1991

The Jerusalem Post ngày 10-10 dẫn báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ công bố tuần này cho biết, 81 máy bay của quân đội Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc chiến với Iran.

Trong số các máy bay bị phá hủy, có máy bay chiến đấu F-35A, máy bay thông tin liên lạc, giám sát và cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry, được sử dụng để theo dõi mục tiêu và quản lý không phận trong các cuộc giao chiến.

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln tham gia cuộc chiến với Iran tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công chủ lực MQ-9 Reaper chiếm hơn một nửa số tổn thất được nêu trong báo cáo, với 45 chiếc MQ-9 Reaper bị phá hủy trong cuộc chiến. MQ-9 Reaper được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.

Báo cáo trích dẫn số liệu từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay, tổng chi phí thiệt hại do tổn thất từ các loại máy bay bị phá hủy kể từ đầu cuộc chiến với Iran đến nay ước tính từ 1,9 tỷ USD đến 3,3 tỷ USD.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), tính đến đầu tháng 9, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ tổng cộng khoảng 44 tỷ USD. Tuy nhiên, báo cáo của tờ Washington Post cho rằng, con số đó chưa bao gồm thiệt hại về cơ sở hạ tầng tại các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

CNN đưa tin, một số máy bay có thể đã được đưa trở lại hoạt động sau khi bị hư hại, bao gồm 8 máy bay tiêm kích đa nhiệm F-15 Strike Eagle, từng bị hư hại trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan vào đêm 8-9.

Những lời chỉ trích từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đối với Lầu Năm Góc ngày càng gia tăng, cáo buộc các quan chức quốc phòng “không sẵn lòng minh bạch” với Quốc hội về chi phí của cuộc chiến với Iran, cũng như chiến lược quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

CNN dẫn lời các nhà phân tích cho biết, các hoạt động ở Trung Đông - bao gồm cả cuộc chiến với Iran và các cuộc xung đột với các lực lượng ủy nhiệm của Iran - đã gây tổn thất nặng nề cho loại UAV trinh sát tối tân của Mỹ MQ-9 Reaper. Tướng Kenneth Wilsbach, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ từng phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng MQ-9 Reaper là "nhân tố quan trọng nhất" trong cuộc chiến với Iran.

Theo báo cáo của Air Force Times hồi tháng 5-2026, quân đội Mỹ được cho là sở hữu khoảng 135 chiếc MQ-9 Reaper trong kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, con số thiệt hại 45 chiếc MQ-9 Reaper ở Trung Đông chỉ riêng trong năm nay đã khiến Hội đồng Đại Tây Dương mô tả là tổn thất ở mức "đáng báo động".

The Jerusalem Post nhận định, quân đội Mỹ chưa từng trải qua tổn thất máy bay với tốc độ như vậy, kể từ Chiến dịch Bão táp sa mạc trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.