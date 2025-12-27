Mỹ cam kết 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc

Người dân Palestine chờ nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo nguồn tin trên, khoản cam kết này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hẹp đáng kể chi tiêu cho viện trợ quốc tế, trong khi nhiều nhà tài trợ phương Tây khác, trong đó có Đức, cũng giảm hỗ trợ để chuyển trọng tâm sang tăng chi tiêu quốc phòng. Diễn biến này đã khiến LHQ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính cho các chương trình nhân đạo.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về cách phân bổ khoản tiền 2 tỷ USD, cũng như khả năng Washington sẽ đưa ra các cam kết bổ sung trong thời gian tới.

Dữ liệu của LHQ cho thấy tổng đóng góp nhân đạo của Mỹ cho tổ chức này trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 3,38 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng nguồn tài trợ toàn cầu, giảm mạnh so với mức 14,1 tỷ USD của năm trước và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 17,2 tỷ USD ghi nhận năm 2022.

Trước đó, đầu tháng 12, LHQ đã phát động lời kêu gọi viện trợ nhân đạo năm 2026 trị giá 23 tỷ USD nhằm hỗ trợ 87 triệu người có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Con số này chỉ bằng một nửa so với mức 47 tỷ USD kêu gọi cho năm 2025, phản ánh sự sụt giảm nghiêm trọng trong cam kết của các nhà tài trợ, dù nhu cầu nhân đạo toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách điều phối nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo, hệ thống viện trợ nhân đạo của tổ chức này đang bị quá tải và thiếu kinh phí, buộc LHQ phải đưa ra những “lựa chọn khắc nghiệt” để ưu tiên hỗ trợ những nhóm dễ tổn thương nhất.