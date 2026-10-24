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Thế giới

Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn xung đột leo thang

ClockThứ Bảy, 24/10/2026 15:45
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc xung đột đang leo thang và tăng cường bảo vệ dân thường, đồng thời cảnh báo rằng chiến tranh lan rộng gây hậu quả kinh tế “vượt xa chiến trường”.

Iran kêu gọi Liên hợp quốc lên án lệnh phong tỏa hàng hải của MỹBảo vệ cộng đồng trước nguy cơ El Nino bất thườngĐưa dịch vụ công trực tuyến đến với nạn nhân bom mìn và người khuyết tật

Ảnh minh họa. (Nguồn: un.org) 

Tân Hoa xã dẫn lời ông Guterres phát biểu với phóng viên ngày 22/10 nêu rõ: Ngày nay, các cuộc xung đột không chỉ leo thang mà còn lan rộng. Giờ đây, thế giới đang chứng kiến một “El Nino của chiến tranh”. Các cuộc xung đột đang làm trầm trọng thêm tình hình, hậu quả lan rộng nhanh và xa hơn, không chỉ giới hạn ở các khu vực chiến sự, mà cònlàm gián đoạn thị trường năng lượng, tuyến đường vận chuyển, chuỗi cung ứng và hệ thống tài chính.

Ông Guterres nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự bị cấm theo luật quốc tế và phải chấm dứt; đồng thời thúc giục các bên xung đột ngừng giao tranh, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và tự do hàng hải, đồng thời tạo điều kiện cho ngoại giao thành công.

Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, bảo đảm tự do hàng hải và ngăn xung đột lan rộng. Ngày23/10, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì cuộc họp tại Istanbul, với sự tham gia của những người đồng cấp Anh, Pháp, Đức, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập. Các bên thảo luận tình hình Palestine, diễn biến tại Yemen, an ninh Eo biển Hormuz và các nỗ lực chấm dứt xung đột Mỹ-Iran.

Trước đó, ngày 22/10, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình khu vực và các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

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Theo nhandan.vn
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