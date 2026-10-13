Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, IMF cảnh báo tác động toàn cầu

Hỏa hoạn tại một cơ sở trực thuộc Tập đoàn Aramco ở phía nam thủ đô Riyadh ngày 3/10 - Ảnh: AFP

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah TV, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công các cơ sở của Tập đoàn năng lượng Aramco tại Dhahran và Riyadh, cùng sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Saudi Arabia.

Houthi tuyên bố các cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu, gây hỏa hoạn và thiệt hại. Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào thủ đô Sanaa và những khu vực khác do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Lực lượng Houthi đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các sân bay và cơ sở dầu mỏ sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không và người dân tránh xa những địa điểm nằm trong danh sách mục tiêu.

Về phía Saudi Arabia, liên quân do nước này dẫn đầu thông báo đã đánh chặn 6 tên lửa và 3 UAV của Houthi trong ngày 13/10. Nhà chức trách Saudi Arabia xác nhận một tòa nhà của Aramco tại Dhahran bị tấn công, gây hỏa hoạn nhỏ. Tại Riyadh, mảnh vỡ từ hai tên lửa hành trình bị đánh chặn khiến 4 người bị thương và 15 ngôi nhà bị hư hại.

Trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích các cơ sở lưu trữ và phân phối nhiên liệu tại Sanaa và tỉnh Hodeidah của Yemen. Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid cuối tuần trước, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Các cuộc tấn công liên tiếp cũng làm gián đoạn hoạt động hàng không tại Riyadh, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và một số hãng hàng không tạm dừng khai thác đường bay đến thành phố này.

Trong bối cảnh đó, ngày 14/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia có thể gây tác động đến người dân trên toàn thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thường niên năm 2026 của IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tại Thái Lan, bà Georgieva nhấn mạnh nền kinh tế Saudi Arabia giữ vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Do đó, những diễn biến xung đột hiện nay có nguy cơ gây ra tác động tiêu cực trên phạm vi toàn cầu.

Cảnh báo được đưa ra khi giá dầu thô thế giới tăng mạnh kể từ khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị phong tỏa do xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2. Các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng Saudi Arabia tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh rủi ro từ xung đột, người đứng đầu IMF cũng cảnh báo tình trạng nợ công gia tăng tại các nền kinh tế phát triển, trong bối cảnh chi phí năng lượng và áp lực lạm phát tiếp tục là những thách thức lớn. Bà kêu gọi các quốc gia chủ động điều chỉnh chính sách tài khóa, tăng nguồn thu ngân sách, hợp lý hóa chi tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công nhằm hạn chế nguy cơ khủng hoảng.