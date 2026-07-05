“Hai trái tim chung nhịp đập” tiếp tục vang lên tại La Habana

Lễ công chiếu thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thượng tướng, Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba Roberto Legrá Sotolongo; lãnh đạo, sĩ quan cấp cao MINFAR, Bộ Nội vụ Cuba, Đại sứ các nước Angola, Nam Phi, Namibia và Belarus, toàn bộ Đoàn Tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng cùng cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện và sinh viên Việt Nam tại Cuba.

Tiếp nối 5 tập phim trước, tập 6 khắc họa hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro, từ những bước chân đầu tiên đi tìm con đường giải phóng dân tộc đến những cuộc đấu tranh làm thay đổi vận mệnh đất nước. Qua những tư liệu lịch sử và hình ảnh giàu sức gợi, bộ phim làm nổi bật sự gặp gỡ sâu sắc trong tư tưởng, lý tưởng và tầm nhìn của hai nhà cách mạng kiệt xuất.

Một người từ Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; một người từ La Habana dẫn dắt thế hệ cách mạng Cuba bước vào cuộc đấu tranh giành độc lập. Hai hành trình tưởng như cách xa nửa vòng trái đất, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin vào nhân dân, khát vọng độc lập, tự do và một tương lai tốt đẹp hơn cho con người.

Phát biểu tại buổi công chiếu, Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh, tập phim là kết quả của sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và MINFAR, được thực hiện với sự tham gia, hỗ trợ của nhiều cơ quan, chuyên gia và nhân chứng lịch sử hai nước.

Theo Đại sứ, điều còn lại qua thời gian không chỉ là những thắng lợi của cách mạng, mà sâu sắc hơn là di sản tư tưởng và tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro - những giá trị vượt qua giới hạn của một thời đại, tiếp tục soi sáng các thế hệ hôm nay.

Đại sứ khẳng định, chính sự đồng điệu về lý tưởng và sự thủy chung trong những thời khắc lịch sử đã tạo nên nền tảng đặc biệt của tình đoàn kết Việt Nam-Cuba. Tình cảm ấy không chỉ được viết bằng những trang sử, mà còn được gìn giữ bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.

Trong năm 2026, khi Cuba kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro, buổi công chiếu tập phim càng mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là sự tưởng nhớ một người con kiệt xuất của cách mạng Cuba, mà còn là dịp để hai dân tộc cùng nhìn lại một di sản chung được vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro.

Từ Hà Nội đến La Habana, khoảng cách địa lý chưa bao giờ có thể chia cắt những trái tim cùng chung một lý tưởng. Và hôm nay, nhịp đập ấy vẫn tiếp tục vang lên trong tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

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