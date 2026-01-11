Chính quyền Syria ký thỏa thuận ngừng bắn và hợp nhất với lực lượng SDF

Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Sweida ở miền nam nước này. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phủ Tổng thống Syria đã công bố hình ảnh Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa ký văn kiện cùng toàn văn các điều khoản ngừng bắn bằng tiếng Arab.

Theo thỏa thuận, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện song song với việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc SDF rút về phía đông sông Euphrates.

Thỏa thuận nêu rõ toàn bộ lực lượng SDF sẽ được sáp nhập vào các Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Syria sau khi hoàn tất các bước kiểm tra an ninh cần thiết. Chính quyền Damascus cũng sẽ tiếp quản hoàn toàn, cả về quân sự lẫn hành chính, các tỉnh Deir al-Zor và Raqqa - những khu vực trước đây do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Ngoài ra, tất cả các cửa khẩu biên giới cùng các mỏ dầu và khí đốt trong khu vực sẽ được bàn giao cho chính quyền trung ương. SDF cũng cam kết sẽ đưa toàn bộ các thủ lĩnh và lực lượng không mang quốc tịch Syria có liên hệ với nhóm PKK ra khỏi lãnh thổ Syria.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời Tổng thống al-Sharaa cho biết ông dự kiến gặp Tư lệnh SDF Mazloum Abdi vào đầu tuần tới.

Trong một phản ứng, Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack đã ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng đây là bước mở đường cho đối thoại và hợp tác nhằm hướng tới một Syria thống nhất.

Trên mạng xã hội X, ông Barrack nhận định thỏa thuận đánh dấu “bước ngoặt then chốt” khi các bên từng đối đầu lựa chọn hợp tác thay vì chia rẽ.

Cũng theo ông Barrack, dù quá trình hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận hợp nhất toàn diện sẽ còn nhiều thách thức, nhưng Washington cam kết ủng hộ ở mọi giai đoạn nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và tiếp tục cuộc chiến chống tàn dư của lực lượng khủng bố IS.

https://nhandan.vn/chinh-quyen-syria-ky-thoa-thuan-ngung-ban-va-hop-nhat-voi-luc-luong-sdf-post937768.html