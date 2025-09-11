  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Căng thẳng leo thang tại các tuyến hàng hải chiến lược

ClockThứ Bảy, 19/09/2026 15:06
Hơn 40 người đã chết trong các cuộc giao tranh ác liệt gần Eo biển Bab al-Mandab trong 24 giờ qua, khi các lực lượng Chính phủ Yemen và phong trào Houthi giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực cao có vị trí chiến lược nhìn xuống tuyến hàng hải quan trọng này.

Vòng xoáy đối đầu mới ở YemenKêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

 Lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã chặn tàu có liên quan đến Israel di chuyển qua eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo các quan chức quân sự của hai bên, giao tranh bùng phát từ ngày 16/9 tại khu vực núi Kahbub và các vùng cao lân cận thuộc tỉnh Lahj, miền nam Yemen, sau khi Houthi mở đợt tấn công mới nhằm vào các vị trí phòng thủ của quân chính phủ. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin giới chức quân sự Yemen cho biết, ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng và 15 người bị thương, phần lớn do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi.

Trong khi đó, phía Houthi cho biết ít nhất 25 tay súng của lực lượng này chết và một số người bị thương. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/9 tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại Eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, IRGC cho biết tàu chở dầu trên mang tên Trend bị cáo buộc tìm cách thực hiện hành trình mà Tehran cho là “bất hợp pháp” qua eo biển này.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 17/9 thông báo đã nhận được báo cáo về một “sự cố an ninh” xảy ra tại Eo biển Hormuz, cách Khasab của Oman khoảng 29,6 km về phía đông bắc.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc có nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

https://nhandan.vn/cang-thang-leo-thang-tai-cac-tuyen-hang-hai-chien-luoc-post989565.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: căng thẳng leo thangtuyến hàng hải chiến lượcHouthi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Houthi

Ngày 10/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Houthi sau các cuộc không kích vào các địa điểm của lực lượng này ở Yemen, khiến trên 150 người thương vong.

Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Houthi
Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 22/8 (giờ địa phương), còi báo động phòng không tiếp tục vang lên tại khu vực miền Trung Israel do một tên lửa được phóng từ Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết tên lửa có khả năng đã bị đánh chặn và vỡ ra khi còn trên không, gây ra những tiếng nổ lớn tại Tel Aviv và Ramat Gan.

Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel
Tăng trưởng toàn cầu có thể sẽ giảm đi

Nửa đầu năm 2022 sẽ đầy thách thức khi giá hàng hóa tăng cao, mất cân đối cung cầu, áp lực lạm phát, thị trường tài chính biến động và căng thẳng địa chính trị.

Tăng trưởng toàn cầu có thể sẽ giảm đi

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top