Căng thẳng leo thang tại các tuyến hàng hải chiến lược

Lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã chặn tàu có liên quan đến Israel di chuyển qua eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo các quan chức quân sự của hai bên, giao tranh bùng phát từ ngày 16/9 tại khu vực núi Kahbub và các vùng cao lân cận thuộc tỉnh Lahj, miền nam Yemen, sau khi Houthi mở đợt tấn công mới nhằm vào các vị trí phòng thủ của quân chính phủ. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin giới chức quân sự Yemen cho biết, ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng và 15 người bị thương, phần lớn do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi.

Trong khi đó, phía Houthi cho biết ít nhất 25 tay súng của lực lượng này chết và một số người bị thương. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/9 tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại Eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, IRGC cho biết tàu chở dầu trên mang tên Trend bị cáo buộc tìm cách thực hiện hành trình mà Tehran cho là “bất hợp pháp” qua eo biển này.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 17/9 thông báo đã nhận được báo cáo về một “sự cố an ninh” xảy ra tại Eo biển Hormuz, cách Khasab của Oman khoảng 29,6 km về phía đông bắc.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc có nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

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