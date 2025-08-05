  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo có khả mang đầu đạn hạt nhân Agni-5

ClockThứ Năm, 21/08/2025 08:32
Agni-5 là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển. Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới 24 lần tốc độ âm thanh.

Ấn Độ và Trung Quốc phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu NgaCạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

 Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 20/8, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni 5 bản địa từ Bãi thử tích hợp tại Chandipur, bang miền Đông Odisha.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ phóng đã đáp ứng tất cả các thông số vận hành, kỹ thuật và được tiến hành dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược. Kết quả này đánh dấu sự tăng cường đáng kể năng lực răn đe chiến lược của đất nước.

Agni-5 là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển. Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới 24 lần tốc độ âm thanh, có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km, có thể vươn tới gần như toàn bộ châu Á.

Đây cũng là tên lửa được tích hợp công nghệ đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV), cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng nhiều đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa Agni-5 vào tháng 3 năm ngoái. Tháng trước, Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II và Agni-I.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm tên lửa đất đối đất tầm ngắn chiến thuật mới phát triển “Pralay” có khả năng mang đầu đạn thông thường và có tải trọng từ 500-1.000 kg.

Ấn Độ hiện sở hữu các loại tên lửa Agni, gồm Agni-1 có tầm bắn 700 km, Agni-2 có tầm bắn 2.000 km, Agni-3 và Agni-4 có tầm bắn từ 2.500 km đến hơn 3.500 km./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Ấn Độthử thành côngtên lửa đạn đạomang đầu đạn hạt nhân Agni-5
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

Với vị trí địa chiến lược nằm án ngữ trên các tuyến đường hàng hải huyết mạch, Đông Nam Á (ĐNÁ) trở thành tâm điểm được các cường quốc Mỹ - Trung Quốc - Ấn Độ đặc biệt ưu tiên trong chính sách đối ngoại kỷ nguyên mới. Nếu đánh giá và xem xét trên hệ thống phân tầng cấp độ quy mô và ảnh hưởng, thì quan hệ cạnh tranh chiến lược Ấn Độ và Trung Quốc tại ĐNÁ chỉ xếp hạng sau quan hệ cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ.

Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top