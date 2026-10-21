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Thế giới

Ấn Độ dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% trong tài khóa 2026-2027

ClockThứ Sáu, 30/10/2026 14:24
Bộ Tài chính Ấn Độ đánh giá căng thẳng địa chính trị kéo dài tác động đến tài chính toàn cầu, dù vậy, nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục có nền tảng thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

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 Hội chợ BRICS Bazaar 2026 tại Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Tài chính Ấn Độ ngày 29/10 dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 7,3% trong tài khóa 2026-2027, kết thúc vào tháng 3/2027, cao hơn mức 7,1% mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) đưa ra hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Bộ này cũng cảnh báo những rủi ro từ lạm phát, biến động giá năng lượng và bất ổn kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.

Theo báo cáo đánh giá kinh tế tháng 10, Bộ Tài chính Ấn Độ nhận định diễn biến lạm phát trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng quản lý nguồn cung lương thực trong nước, biến động giá năng lượng thế giới và điều kiện thanh khoản trên thị trường.

Đặc biệt, hiện tượng El Niño gia tăng cường độ có nguy cơ làm giảm độ ẩm đất trước vụ gieo trồng mùa Đông, qua đó đe dọa sản xuất nông nghiệp và gây thêm sức ép đối với giá lương thực.

Bộ Tài chính cũng lưu ý hiệu quả của đợt tăng lãi suất gần đây trong việc kiềm chế tác động lan tỏa của lạm phát sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng điều tiết thanh khoản của RBI. Trong khi đó, giá dầu tăng, dòng vốn đầu tư gián tiếp rút khỏi thị trường và những bất ổn quốc tế tiếp tục gây sức ép đối với đồng rupee.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì bộ đệm tài chính đối ngoại tương đối vững chắc, với dự trữ ngoại hối đạt 721 tỷ USD tính đến ngày 16/10, đủ đáp ứng nhu cầu nhập khẩu trong 10,3 tháng.

Các biện pháp gần đây của RBI, bao gồm cung cấp USD cho các doanh nghiệp dầu khí nhà nước và hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ, có thể góp phần ổn định tỷ giá và giảm áp lực lạm phát nhập khẩu.

Bộ Tài chính Ấn Độ đánh giá căng thẳng địa chính trị kéo dài, biến động giá năng lượng và xu hướng thắt chặt điều kiện tài chính toàn cầu vẫn là những rủi ro chủ yếu. Mặc dù vậy, cơ quan này khẳng định nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục có nền tảng thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/an-do-du-bao-tang-truong-kinh-te-dat-73-trong-tai-khoa-2026-2027-post999040.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ấn Độdự báotăng trưởng kinh tế
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