Thạch dừa Bến Tre từ GC Food: Món ăn tiện lợi và giàu dinh dưỡng

Đôi nét về thạch dừa Bến Tre

Bến Tre được biết đến là “thủ phủ dừa” của Việt Nam, sở hữu diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Nguồn nước dừa tại đây có vị ngọt tự nhiên, giàu khoáng chất thiết yếu như kali, canxi, magie cùng các axit amin có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, nước dừa thường chỉ được khai thác ở mức hạn chế hoặc thậm chí bị lãng phí sau khi tách cơm dừa.

Xuất phát từ nhu cầu nâng cao giá trị nông sản địa phương, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thạch dừa Bến Tre. Việc tận dụng nguồn nước dừa trong sản xuất thạch không chỉ góp phần giảm thiểu lãng phí tài nguyên, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chế biến thực phẩm từ dừa. Đồng thời, hướng đi này còn tạo thêm giá trị kinh tế và nâng cao thu nhập cho người nông dân tại địa phương.

Nước dừa Bến Tre rất giàu dưỡng chất, được nhiều doanh nghiệp tận dụng để làm thạch dừa Bến Tre

Thạch dừa gói chế biến sẵn - Giải pháp tiêu dùng hiện đại

Bên cạnh các dòng thạch dừa nguyên liệu phục vụ sản xuất và pha chế, thạch dừa gói đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ tính linh hoạt. Sản phẩm được đóng gói sẵn bằng bao bì PAPE chất lượng cao, giúp bảo quản tốt độ tươi ngon, hạn chế tác động từ môi trường, đồng thời dễ dàng vận chuyển và lưu trữ. Người dùng có thể sử dụng thạch dừa ngay sau khi mở gói mà không cần sơ chế, tiết kiệm tối đa thời gian chuẩn bị.

Với thiết kế tiện dụng và chất lượng ổn định, thạch dừa gói phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Người tiêu dùng có thể dùng trực tiếp như món tráng miệng thanh mát, hoặc kết hợp cùng sữa chua, trái cây, chè, trà sữa, cocktail để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại, khi người dùng mong muốn lựa chọn những thực phẩm tự nhiên, dễ dùng và tốt cho sức khỏe.

GC Food là đơn vị sản xuất thạch dừa Bến Tre hàng đầu

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế biến thạch dừa tại Việt Nam. Với hơn 14 năm phát triển, GC Food đã xây dựng được hệ sinh thái sản xuất khép kín, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Mỗi năm, hệ thống nhà máy của GC Food sử dụng hàng triệu lít nước dừa từ Bến Tre để tạo ra hàng chục nghìn tấn thạch dừa Bến Tre đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm của công ty hiện đã được xuất khẩu sang hơn 27 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, khẳng định uy tín của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

Thạch dừa gói của GC Food được đóng gói theo dạng túi, rất tiện lợi khi sử dụng

GC Food đầu tư mạnh vào công nghệ với dây chuyền sản xuất khép kín, ứng dụng kỹ thuật thanh trùng Pasteur hiện đại, từ đó loại bỏ được các tác nhân gây hại, không chỉ không làm ảnh hưởng đến mùi vị mà còn tăng thời gian bảo quản. Nhờ có quy trình trên nên thạch dừa Bến Tre giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên của nước dừa nguyên chất mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sản xuất nhiều dòng thạch dừa đa dạng về kết cấu và hương vị, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, với các sản phẩm xuất khẩu hoặc có yêu cầu cao hơn, GC Food còn ứng dụng công nghệ Aseptic UHT với cơ chế xử lý nhiệt siêu cao kết hợp đóng gói trong môi trường vô trùng, giúp giữ chất lượng sản phẩm ở mức tối ưu. Việc áp dụng công nghệ này giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo đảm chất lượng đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tự nhiên và tiện lợi, thạch dừa Bến Tre đang trở thành lựa chọn phù hợp cho cả tiêu dùng lẫn ngành F&B. Được chế biến từ nguồn nước dừa giàu dưỡng chất, sản phẩm không chỉ mang đến hương vị thanh mát, mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Nhờ không ngừng đầu tư vào công nghệ và mở rộng thị trường, GC Food đã và đang góp phần đưa thạch dừa Bến Tre vươn xa trên thị trường quốc tế. Đây không chỉ là sản phẩm giải nhiệt quen thuộc mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển của ngành chế biến thực phẩm từ dừa Việt Nam trong tương lai.